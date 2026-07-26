Στους 38 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να φτάσει ο υδράργυρος τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, καθώς ο καιρός των επόμενων ημερών διαμορφώνεται με κύρια χαρακτηριστικά τις υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά, τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης και την τοπική εκδήλωση όμβρων στα βόρεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 35 έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, ενώ στη νησιωτική χώρα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς.

Στις βόρειες περιοχές προβλέπονται παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Ενίσχυση των βοριάδων και μελτέμια στο Αιγαίο

Από την Τρίτη 28 Ιουλίου προβλέπεται σταδιακή ενίσχυση των βορείων ανέμων. Στο Αιγαίο οι εντάσεις θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, με πιθανότητα ενίσχυσης έως και τα 8 μποφόρ από τις βραδινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

Για την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30 Ιουλίου, οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν στα 5 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, επηρεάζοντας και τμήματα της ηπειρωτικής χώρας.

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχών ή όμβρων στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ οι μέγιστες θερμοκρασίες θα διατηρηθούν στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.