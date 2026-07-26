Στη μάχη με τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ισπανία έχουν ριχτεί τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου CL-415 που απέστειλε η Ελλάδα, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM).

Τα ελληνικά αεροσκάφη απογειώθηκαν το πρωί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Torrejón της Ισπανίας και κατευθύνθηκαν στην περιοχή Burgohondo, περίπου 115 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, όπου επιχειρούν για την αντιμετώπιση των ενεργών πύρινων μετώπων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα δύο CL-415 θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους στην ίδια περιοχή και κατά τη διάρκεια της ημέρας, συμβάλλοντας στις προσπάθειες των ισπανικών αρχών για τον περιορισμό των δασικών πυρκαγιών.

Η ελληνική συνδρομή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών καταστροφών, με τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας των κρατών-μελών να ενισχύουν η μία την άλλη όταν οι ανάγκες ξεπερνούν τις διαθέσιμες εθνικές δυνατότητες.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τις επιχειρήσεις: