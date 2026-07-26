Με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του Τόλη Βοσκόπουλου, η Άντζελα Γκερέκου προχώρησε σε μια δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τιμώντας τη μνήμη του.

Στο οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα, ο ερμηνευτής εμφανίζεται σε παραλία, κρατώντας στην αγκαλιά του την κόρη τους, Μαρία, σε μια στιγμή από τα πρώτα χρόνια της ζωής της.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δημοσίευσε παράλληλα και η Μαρία Βοσκοπούλου στους δικούς της λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα, συνοδεύοντάς το με το δικό της μήνυμα για τον πατέρα της.

Η σχέση της Άντζελας Γκερέκου με τον Τόλη Βοσκόπουλο ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του ’90. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1996 στην Κέρκυρα και έζησε μαζί για 25 χρόνια, αποκτώντας την κόρη τους, Μαρία, η οποία αποτέλεσε το μοναδικό παιδί της οικογένειάς τους.