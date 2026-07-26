Ένα πραγματικό θρίλερ εξελίσσεται στη Σύρο, με την υπόθεση θανάτου μιας 42χρονης γυναίκας στην Άνω Πόλη να παραμένει γεμάτη αναπάντητα ερωτήματα.

Ένα ζευγάρι έχει βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας και κατηγορείται για τη δολοφονία της γυναίκας, ωστόσο οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή εξακολουθούν να διερευνώνται από τις αρχές.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση

Η σορός της 42χρονης μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι ειδικοί είναι αν η γυναίκα έχασε τη ζωή της από το χτύπημα με μαχαίρι που φέρεται να δέχθηκε ή από κάποιο άλλο αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες αναμένεται να προσθέσουν νέα στοιχεία στην έρευνα.

Στο επίκεντρο τα κινητά τηλέφωνα και οι επικοινωνίες

Οι αρχές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα ψηφιακά ίχνη της υπόθεσης. Τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων έχουν μπει στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων, ενώ εξετάζονται κλήσεις και μηνύματα που ενδέχεται να φωτίσουν τα γεγονότα πριν από την αιματηρή συμπλοκή.

Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει: τι ήταν αυτό που οδήγησε την 42χρονη στο σπίτι του ζευγαριού το μοιραίο απόγευμα;

«Ήταν ένας άνθρωπος που βοηθούσε τους πάντες – Δεν είχε ανάγκη να κλέψει»

Την ίδια ώρα, φίλη της 42χρονης μίλησε στο MEGA για την προσωπικότητα του θύματος, περιγράφοντάς την ως έναν άνθρωπο δοτικό και ιδιαίτερα αγαπητό.

«Ήταν ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, καλή φίλη, δοτική. Δεν υπήρχε κακία μέσα της. Πολύ καλή μητέρα, ώριμη, υπεύθυνη. Βοηθούσε πάρα πολύ τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξέφρασε αμφιβολίες για το ενδεχόμενο η 42χρονη να είχε επιχειρήσει να ληστέψει το ζευγάρι, όπως φέρεται να υποστηρίζεται.

«Οικονομικό πρόβλημα δεν υπήρχε. Αποκλείεται να πήγαινε να ληστέψει, να απειλήσει. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο που φόραγε, όπως λένε, κουκούλα. Δεν βγαίνει λογική. Προσπαθώ να σκεφτώ αν μου είχε πει ποτέ κάτι, αλλά δεν μου είχε αναφέρει τίποτα», σημείωσε.

Την Τρίτη η απολογία του ζευγαριού

Το ζευγάρι που κατηγορείται για τον θάνατο της 42χρονης αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση.

Μέχρι τότε, οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες της τραγωδίας που έχει συγκλονίσει τη Σύρο και να δοθούν απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά.