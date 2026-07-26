Με την έναρξη της θερινής περιόδου και την έξοδο χιλιάδων πολιτών για διακοπές, αυξάνεται και η δράση των διαρρηκτών, οι οποίοι αναζητούν σπίτια χωρίς ενοίκους. Για να διαπιστώσουν αν μια κατοικία παραμένει κλειστή για ημέρες, εφαρμόζουν διάφορες τεχνικές παρακολούθησης, με πιο χαρακτηριστική εκείνη της σιλικόνης.

Η μέθοδος είναι απλή αλλά αποτελεσματική. Οι δράστες τοποθετούν μια εξαιρετικά λεπτή ίνα σιλικόνης στο κούφωμα της εξώπορτας. Αν επιστρέψουν έπειτα από μερικές ημέρες και διαπιστώσουν ότι η σιλικόνη παραμένει ανέπαφη, θεωρούν ότι οι ιδιοκτήτες λείπουν και ότι το σπίτι είναι πιθανός στόχος διάρρηξης.

Ωστόσο, η σιλικόνη δεν είναι η μοναδική τεχνική που χρησιμοποιούν. Συχνά τοποθετούν μικρά κομμάτια χαρτιού, διαφημιστικά φυλλάδια ή χαρτόνια στο κενό της πόρτας. Αν αυτά δεν μετακινηθούν για αρκετές ημέρες, αποτελεί ένδειξη ότι κανείς δεν έχει μπει στο σπίτι.

Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται λεπτές κλωστές ή ακόμη και τρίχες, οι οποίες στερεώνονται διακριτικά στην πόρτα και αποκολλώνται μόλις αυτή ανοίξει. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί περιστατικά όπου διαρρήκτες αφήνουν μικρά αυτοκόλλητα, χαράγματα ή άλλα διακριτικά σύμβολα σε κουδούνια και γραμματοκιβώτια, τα οποία λειτουργούν ως κώδικες επικοινωνίας μεταξύ μελών εγκληματικών ομάδων.

Τι συστήνει η ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να λαμβάνουν βασικά μέτρα προστασίας πριν φύγουν για διακοπές. Μεταξύ άλλων, συνιστά να αποφεύγεται η δημοσίευση φωτογραφιών ή αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αποκαλύπτουν ότι το σπίτι θα μείνει άδειο ή για πόσο χρονικό διάστημα θα απουσιάζουν οι ιδιοκτήτες.

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. προτείνει την εγκατάσταση πόρτας ασφαλείας, συναγερμού ή άλλων μέσων προστασίας, ενώ ιδιαίτερα χρήσιμη θεωρείται και η βοήθεια έμπιστων γειτόνων ή συγγενών, ώστε να υπάρχει τακτική επίβλεψη της κατοικίας κατά την απουσία των ενοίκων.

Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, η επαγρύπνηση και η λήψη απλών προληπτικών μέτρων μπορούν να αποτρέψουν δυσάρεστες εκπλήξεις και να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο διάρρηξης.