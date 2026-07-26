Μετά την ολοκλήρωση των τηλεοπτικών της υποχρεώσεων στη σειρά «Μια νύχτα μόνο» του MEGA, η Εριέττα Μανούρη απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις, αφιερώνοντας χρόνο στις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η γνωστή ηθοποιός είναι ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες, μοιράζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα με φόντο τη θάλασσα, τον ήλιο και το ελληνικό καλοκαίρι.

Αυτή τη φορά, η Εριέττα Μανούρη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια άκρως καλοκαιρινή φωτογραφία, στην οποία ποζάρει πάνω σε βράχια φορώντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο μπικίνι.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε αμέσως δεκάδες σχόλια και likes από τους followers της, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν την καλοκαιρινή της εμφάνιση.

Προς το παρόν, πάντως, η ηθοποιός επιλέγει να κρατήσει μυστικό τον προορισμό των διακοπών της, χωρίς να αποκαλύπτει σε ποιο μέρος απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις.