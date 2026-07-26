Μια ιδιαίτερα συγκλονιστική οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε στη Λαμία, όπου ένας 24χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε μαζί με τη μητέρα του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός είχε καταλήξει περισσότερες από 24 ώρες πριν οι Αρχές φτάσουν στο σημείο.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η μητέρα του επιχείρησε να επικοινωνήσει με γραφείο τελετών, χωρίς όμως να μπορεί να εξηγήσει με σαφήνεια τι είχε συμβεί, γεγονός που κινητοποίησε τελικά την Αστυνομία.

Πώς αποκαλύφθηκε η τραγωδία

Σύμφωνα με το LamiaReport, ο 24χρονος αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα υγείας και βρισκόταν νεκρός στο σπίτι, με τη μητέρα του να παραμένει δίπλα του για περισσότερο από ένα 24ωρο.

Ο ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών, με τον οποίο επικοινώνησε αρχικά η 69χρονη γυναίκα, ανέφερε ότι δεν κατάφερε να συνεννοηθεί μαζί της κατά την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία.

«Με πήρε το πρωί και μου έλεγε ακαταλαβίστικα πράγματα. Νόμιζα ότι επρόκειτο για φάρσα. Αργότερα με ξανακάλεσε και με ρώτησε γιατί δεν είχαμε έρθει ακόμη να πάρουμε το παιδί. Τότε ενημέρωσα αμέσως την Αστυνομία», φέρεται να δήλωσε.

Αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στο διαμέρισμα, όπου εντόπισαν τη μητέρα να βρίσκεται δίπλα στη σορό του γιου της. Στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο θάνατος του 24χρονου είχε επέλθει πολλές ώρες νωρίτερα. Όπως προβλέπει η προβλεπόμενη διαδικασία, διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα πρόκειται να μεταφερθεί για νοσηλεία σε ψυχιατρική κλινική, καθώς η κατάστασή της φέρεται να απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι μητέρα και γιος δεν είχαν καταγωγή από τη Λαμία. Είχαν εγκατασταθεί στην πόλη μόλις τον περασμένο Μάιο, προερχόμενοι από τη Γερμανία, όπου είχαν ζήσει για πολλά χρόνια. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά από τα προσωπικά τους αντικείμενα παρέμεναν ακόμη μέσα σε κούτες, καθώς η 69χρονη δεν ήταν ικανοποιημένη από το διαμέρισμα και αναζητούσε άλλη κατοικία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πατέρας του 24χρονου έχει φύγει από τη ζωή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν στενοί συγγενείς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ παράλληλα αναζητούν συγγενικά πρόσωπα του 24χρονου, ώστε να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη σορό του.