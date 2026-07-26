Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης βρίσκονται στην Πάρο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με τον πρωταγωνιστή της νέας σειράς «Κρίνο και αγκάθι» να αποκαλύπτει την παρουσία τους στο νησί των Κυκλάδων μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Αν και το ζευγάρι επιλέγει να διατηρεί χαμηλούς τόνους και σπάνια δημοσιοποιεί στιγμές από την προσωπική του ζωή, ο ηθοποιός προχώρησε σε μια εξαίρεση αναρτώντας ιστορίες (stories) από την παραμονή τους στο θέρετρο όπου διαμένουν.

Η ανάρτηση από το θέρετρο και η κοινή εμφάνιση

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν περιλαμβάνεται μια φωτογραφία στην οποία η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης ποζάρουν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι μέσα στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του μπάνιου τους.

Παράλληλα, ο ηθοποιός μοιράστηκε με τους ακολούθους του εικόνες από τους χώρους του καταλύματος, προβάλλοντας τη θέα προς την πισίνα, ενώ δημοσίευσε και ένα βίντεο από τη βουτιά του στο νερό.