Η μετεωρολογική υπηρεσία της Νότιας Κορέας (KMA) εξέδωσε σήμερα, Κυριακή 12/7 έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων, ενόψει κύματος καύσωνα που αναμένεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Είναι η πρώτη φορά που εκδίδεται αφότου αναμορφώθηκε το σύστημα προειδοποιήσεων, λόγω ακραίων φαινομένων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και παρουσιάζονται πλέον συχνότερα και εντονότερα.

Η επικεφαλής της ΚΜΑ, Λι Μι-σέον, διευκρίνισε σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με το Korea Times, πως το έκτακτο δελτίο αφορά ιδίως τις πόλεις Γκιονγκσάν και Ποχάνγκ, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.