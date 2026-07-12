Δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους και άγνωστος αριθμός ανθρώπων εξακολουθούσε να αγνοείται μετά το σοβαρό δυστύχημα με πορθμείο (φέρι μποτ) στον Ευφράτη, στην ανατολική Συρία.

Το σκάφος, στο οποίο επέβαιναν περισσότεροι από 35 άνθρωποι, προσέκρουσε σε γέφυρα στην πόλη Ντέιρ αλ Ζορ και στη συνέχεια βυθίστηκε ή ανατράπηκε, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβάτες να βρεθούν στα νερά του ποταμού. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίστηκε μέσα στη νύχτα, με τη συμμετοχή σωστικών συνεργείων, στρατιωτικών δυνάμεων και κατοίκων της περιοχής.

Δύο παιδιά νεκρά, περισσότεροι από 15 διασωθέντες

Σύμφωνα με τη συριακή Πολιτική Προστασία, το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς την Κυριακή, ενώ το πορθμείο διέσχιζε τον Ευφράτη στην περιοχή της Ντέιρ αλ Ζορ. Υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, το σκάφος χτύπησε στη λεγόμενη στρατιωτική γέφυρα, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να πέσουν στο ποτάμι.

Οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις έκαναν λόγο για δύο νεκρά παιδιά και περισσότερους από 15 ανθρώπους που ανασύρθηκαν ζωντανοί. Ιατρική πηγή από νοσοκομείο της Ντέιρ αλ Ζορ ανέφερε παράλληλα ότι τουλάχιστον επτά τραυματίες διακομίστηκαν για περίθαλψη. Ο αριθμός των αγνοουμένων δεν είχε αποσαφηνιστεί, καθώς οι αρχικές πληροφορίες για το πόσοι ακριβώς επέβαιναν στο σκάφος παρέμεναν συγκεχυμένες.

Η συριακή Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε ότι οι ομάδες της Διεύθυνσης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Καταστροφών συνέχισαν τις έρευνες στο σημείο σε συνεργασία με το υπουργείο Άμυνας και κατοίκους, οι οποίοι συμμετείχαν από τις πρώτες στιγμές στην προσπάθεια διάσωσης.

Όλοι οι επιβάτες βρέθηκαν στο νερό

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα, μετά την πρόσκρουση δεν παρέμεινε κανείς πάνω στο πορθμείο, καθώς όλοι οι επιβαίνοντες έπεσαν στον Ευφράτη. Οι διασώστες αναπτύχθηκαν και στις δύο όχθες, ερευνώντας το ποτάμι και την περιοχή κατάντη του σημείου του δυστυχήματος, όπου το ισχυρό ρεύμα θα μπορούσε να έχει παρασύρει ανθρώπους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν το δυστύχημα προκλήθηκε από μηχανική βλάβη, λάθος χειρισμό, υπερφόρτωση του σκάφους ή από τις συνθήκες που επικρατούσαν στον ποταμό. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τόσο την κατάσταση του πορθμείου όσο και το κατά πόσο τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και υπήρχαν σωσίβια για όλους τους επιβάτες.

Τα πορθμεία έγιναν ξανά βασικό μέσο μετακίνησης

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία πολλοί κάτοικοι της Ντέιρ αλ Ζορ βασίζονται εκ νέου σε μικρά πορθμεία για να περάσουν από τη μία όχθη του Ευφράτη στην άλλη. Στα τέλη Μαΐου, η άνοδος της στάθμης και η αυξημένη ροή του ποταμού παρέσυραν τμήματα της χωμάτινης γέφυρας στη διάβαση αλ Σιγιάσια, θέτοντάς την εκτός λειτουργίας. Έκτοτε, οι κάτοικοι χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό μικρά σκάφη για τις καθημερινές μετακινήσεις, την εργασία και τη μεταφορά βασικών αγαθών.

Η καταστροφή της διάβασης είχε προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη σύνδεση των δύο πλευρών της πόλης. Η περιορισμένη και ταλαιπωρημένη από τον πόλεμο υποδομή της περιοχής έχει καταστήσει τις θαλάσσιες μετακινήσεις αναγκαίες για χιλιάδες κατοίκους, παρότι συχνά πραγματοποιούνται με μικρά σκάφη και υπό δύσκολες συνθήκες.

Είχαν προηγηθεί πλημμύρες και πολλοί πνιγμοί

Η τραγωδία έρχεται έπειτα από εβδομάδες σοβαρών προβλημάτων στον Ευφράτη. Από τα μέσα Μαΐου, απότομη άνοδος της στάθμης προκάλεσε πλημμύρες σε περιοχές της ανατολικής Συρίας, με κατοικίες, γεωργικές εκτάσεις και δημόσια κτίρια να καλύπτονται από νερό. Στη Ντέιρ αλ Ζορ και τη Ράκα είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους να αποφεύγουν το κολύμπι, τις μικρές γέφυρες και τη χρήση ακατάλληλων σκαφών.

Μόνο μέχρι τα μέσα Ιουνίου, τοπικά στοιχεία κατέγραφαν 19 θανάτους από πνιγμό στην επαρχία Ντέιρ αλ Ζορ και 16 διασώσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις, κάτοικοι της περιοχής ήταν εκείνοι που ανέσυραν ανθρώπους από το νερό πριν φτάσουν τα οργανωμένα συνεργεία.

Στα τέλη Μαΐου, παιδιά είχαν επίσης χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνταν μετά την παράσυρσή τους από τα φουσκωμένα νερά, ενώ οι αρχές είχαν μεταφέρει επιπλέον σωστικές ομάδες στην ανατολική Συρία. Η νέα τραγωδία υπογραμμίζει τους αυξημένους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι μιας περιοχής όπου οι υποδομές παραμένουν κατεστραμμένες ή ανεπαρκείς έπειτα από χρόνια πολέμου και επαναλαμβανόμενα ακραία φαινόμενα.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Οι έρευνες για τους αγνοουμένους συνεχίζονταν, ενώ οι αρχές δεν είχαν ανακοινώσει νεότερο επίσημο απολογισμό. Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστεί αν το πορθμείο είχε άδεια λειτουργίας, ποια ήταν η πραγματική χωρητικότητά του και αν ο αριθμός των επιβατών ξεπερνούσε τα επιτρεπόμενα όρια.

Η προτεραιότητα, πάντως, παρέμενε ο εντοπισμός όσων εξακολουθούσαν να αγνοούνται, καθώς κάθε ώρα που περνούσε περιόριζε τις πιθανότητες διάσωσης. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να μην πλησιάζουν το σημείο και να διευκολύνουν το έργο των σωστικών συνεργείων.