Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι πέντε τραυματίστηκαν χθες Σάββατο, 11/7 σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Τορόντο του Καναδά, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.
Σύμφωνα με την καναδική τηλεόραση, ένοπλος άνοιξε πυρ στη λεωφόρο Σεντ Κλερ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ σάλσα μουσικής.
Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί αστυνομική δύναμη που αναζητά τον δράστη. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας.
2 are dead in Toronto and 3 others located with bullet wounds as attendees of the Salsa On St. Clair Avenue run for safety while hearing gunshots.— Leviathan (@l3v1at4an) July 12, 2026
Toronto has truly turned into a city that has emboldened its worst. pic.twitter.com/7eex2HoYXg