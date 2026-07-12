Η Βραζιλιάνα influencer Kauana Bilhar έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση από τον 27ο όροφο πολυκατοικίας όπου διέμενε στο Ντουμπάι, με τις Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να μην έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής επίσημο συμπέρασμα για το πώς συνέβη η τραγωδία.

Η μοιραία πτώση και τα αναπάντητα ερωτήματα

Σύμφωνα με την οικογένειά της και όσα μετέδωσαν βραζιλιάνικα και διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Kauana Bilhar έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της σε πολυώροφο κτίριο του Ντουμπάι. Ο θείος της ανέφερε στο βραζιλιάνικο G1 ότι η πτώση έγινε από τον 27ο όροφο, ενώ ορισμένα δημοσιεύματα τοποθετούν το περιστατικό την Τρίτη 7 Ιουλίου και άλλα αναφέρουν ότι ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε από την οικογένεια την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η διαφοροποίηση αυτή αφορά τον χρόνο δημοσιοποίησης ή επιβεβαίωσης της είδησης, καθώς επίσημη, αναλυτική ανακοίνωση από την Αστυνομία του Ντουμπάι δεν είχε ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν τι ακριβώς προηγήθηκε της πτώσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή αν υπήρξε κάποιος άλλος παράγοντας, γι’ αυτό και η οικογένεια ζητά να αποφεύγονται οι εικασίες και η αναπαραγωγή ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών.

Είχε μετακομίσει στο Ντουμπάι αναζητώντας νέες ευκαιρίες

Η Kauana Bilhar καταγόταν από τη Βραζιλία και οι συγγενείς της ζουν στην πολιτεία Σάντα Καταρίνα. Τα τελευταία περίπου δύο χρόνια είχε εγκατασταθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές και οικονομικές προοπτικές. Εργαζόταν ως μοντέλο και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, ενώ είχε συγκεντρώσει περισσότερους από 20.000 ακολούθους στο Instagram.

Στις αναρτήσεις της κυριαρχούσαν η μόδα, η ομορφιά, τα ταξίδια και στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της στο Ντουμπάι. Είχε ταξιδέψει, μεταξύ άλλων, στην Ταϊλάνδη, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Γερμανία, παρουσιάζοντας στους ακολούθους της εικόνες από ξενοδοχεία, εστιατόρια, πολυτελή καταστήματα και γνωστούς τουριστικούς προορισμούς.

Φίλος της ανέφερε στο CNN Brasil ότι η 26χρονη ήταν ιδιαίτερα εργατική, γενναιόδωρη και αφοσιωμένη στους ανθρώπους του στενού της περιβάλλοντος. Όπως είπε, έβλεπε την παραμονή της στο Ντουμπάι ως ένα σημαντικό στάδιο για τη ζωή και την καριέρα της, ενώ σχεδίαζε μελλοντικά να ασχοληθεί και επαγγελματικά με τη μουσική ως DJ.

Kauana Bilhar muore cadendo dal 27esimo piano di un grattacielo a Dubai: la famiglia dell'influencer 26enne si scatena contro gli haters https://t.co/B4zC1Ldwkl pic.twitter.com/CTt19nBbEq — FQMagazine (@FQMagazineit) July 11, 2026

Σχεδίαζε την επιστροφή της στη Βραζιλία

Παρότι είχε δημιουργήσει μια νέα ζωή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Kauana Bilhar φέρεται να προετοίμαζε την επιστροφή της στη Βραζιλία. Σύμφωνα με φίλο της, είχε ήδη αρχίσει να εξετάζει διαθέσιμα διαμερίσματα για τη μετακόμισή της, όμως τα σχέδιά της δεν πρόλαβαν να πραγματοποιηθούν.

Η τελευταία ανάρτηση στο κεντρικό προφίλ της στο Instagram είχε γίνει στις 25 Ιουνίου. Σε αυτήν μιλούσε για τη χαρά της που απέκτησε μια γάτα ράτσας British Shorthair, έπειτα από προηγούμενη αποτυχημένη προσπάθεια κατά την οποία, όπως είχε υποστηρίξει, είχε πέσει θύμα εξαπάτησης. Έγραφε μάλιστα ότι το ζώο είχε φέρει ακόμη περισσότερη χαρά στις ημέρες της.

Η μητέρα της ταξίδεψε στο Ντουμπάι

Μόλις ενημερώθηκε για τον θάνατο της κόρης της, η μητέρα της, Darla Bilhar, ταξίδεψε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έφτασε στο Ντουμπάι προκειμένου να ενημερωθεί από τις αρμόδιες Αρχές, να παρακολουθήσει την εξέλιξη της έρευνας και να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για τη μεταφορά της σορού πίσω στη Βραζιλία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί την υπόθεση μέσω της πρεσβείας της χώρας στο Άμπου Ντάμπι και βρίσκεται στη διάθεση της οικογένειας για την παροχή της προβλεπόμενης προξενικής συνδρομής.

Dubai'de Sır Dolu Ölüm: Sosyal Medya Fenomeni Kauana Bilhar 27. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti



Dubai'de yaşayan 26 yaşındaki Brezilyalı fenomen Kauana Bilhar, 27. kattaki dairesinin balkonundan düşerek trajik bir şekilde yaşamını yitirdi.https://t.co/wjSsAGsT8r pic.twitter.com/I9969c0JDu — devlet.tc (@devlettc) July 11, 2026

Σε ανάρτησή της, η μητέρα της 26χρονης αποχαιρέτησε την κόρη της, γράφοντας ότι θα κρατήσει για πάντα μέσα της το όνομα, το χαμόγελο και την αγάπη της. Το μήνυμα προκάλεσε κύμα συμπαράστασης, με φίλους και ακολούθους της Kauana να εκφράζουν δημόσια τα συλλυπητήριά τους.

Η έκκληση της μητέρας για σεβασμό

Την ώρα που η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, η οικογένεια της influencer ήρθε αντιμέτωπη και με σχόλια, φήμες και σενάρια που άρχισαν να κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα. Η μητέρα της κατήγγειλε ότι η μνήμη της κόρης της γίνεται αντικείμενο κρίσεων από ανθρώπους που δεν γνώριζαν ούτε την ίδια ούτε τις πραγματικές συνθήκες της ζωής της.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα, ζήτησε να σταματήσουν οι κατηγορίες και οι προσβλητικές αναφορές εις βάρος της νεαρής γυναίκας.

«Πρέπει να βλέπω τη μνήμη της κόρης μου να κρίνεται, να διασύρεται και να αντιμετωπίζεται χωρίς σεβασμό από ανθρώπους που δεν γνώριζαν την ιστορία της», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η κόρη της «αξίζει σεβασμό» και δεν μπορεί πλέον να απαντήσει σε «κατηγορίες, κακόβουλα σχόλια και ιστορίες που επινοούνται για εκείνη».

DUBAİ'DE GİZEMLİ ÖLÜM!



26 yaşındaki Brezilyalı ünlü sosyal medya fenomeni Kauana Bilhar, 27. kattaki dairesinin balkonundan düşerek feci şekilde can verdi.



Olay anında evde olan kız arkadaşının hemen sonrasında attığı panik dolu ses kaydı incelemeye alındı. pic.twitter.com/Czjbjmeoe6 — 23 DERECE (@yirmiucderece) July 11, 2026

Η Darla Bilhar κάλεσε τόσο τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων όσο και τα μέσα ενημέρωσης να χειριστούν την υπόθεση με υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια, υπογραμμίζοντας ότι η οικογένεια περνά τη δυσκολότερη στιγμή της και αναμένει τα επίσημα αποτελέσματα της έρευνας.

Παράλληλα, φίλος της Kauana την περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με «μεγάλη καρδιά», όνειρα και θετική ενέργεια, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα δεμένος με την οικογένεια και τους στενούς του φίλους. Όπως ανέφερε, η σχέση τους βασιζόταν στην εμπιστοσύνη και στον αμοιβαίο σεβασμό, ενώ μοιράζονταν ταξίδια, εργασία και στιγμές από την κοινωνική τους ζωή.

Πλημμύρισε με μηνύματα το προφίλ της

Μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου της, οι τελευταίες φωτογραφίες και τα βίντεο της 26χρονης γέμισαν με μηνύματα αποχαιρετισμού από ακολούθους, γνωστούς και φίλους της. Πολλοί εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον αιφνίδιο χαμό της, ενώ άλλοι ζήτησαν να γίνει σεβαστή η έκκληση της οικογένειας και να σταματήσει η διακίνηση ανεπιβεβαίωτων σεναρίων.

Η μεταφορά της σορού στη Βραζιλία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ενεργειών της οικογένειας και των προξενικών Αρχών. Την ίδια στιγμή, η έρευνα στο Ντουμπάι συνεχίζεται, με τους συγγενείς της Kauana Bilhar να περιμένουν τις επίσημες απαντήσεις για όσα συνέβησαν τις τελευταίες στιγμές πριν από την πτώση της.