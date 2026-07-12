Τραγική κατάληξη είχε η μάχη που έδινε για τη ζωή του ένας από τους εργαζόμενους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά στη μεγάλη πυρκαγιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκαν σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο.

Ο εγκαυματίας κατέληξε το πρωί της Κυριακής στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Ο άτυχος άνδρας ήταν ένας από τους τρεις πολυεγκαυματίες που είχαν διασωληνωθεί αμέσως μετά το περιστατικό, καθώς έφερε εκτεταμένα εγκαύματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της Μονάδας Εγκαυμάτων του ΚΑΤ, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του.

Παραμένουν κρίσιμες οι συνθήκες για τους υπόλοιπους εγκαυματίες

Οι δύο ακόμη βαριά τραυματισμένοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, δίνοντας μάχη για τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ένας νοσηλεύεται στο ΚΑΤ με εγκαύματα που καλύπτουν περίπου το 90% της επιφάνειας του σώματός του, ενώ ο τρίτος πολυτραυματίας νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», επίσης σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Οι θεράποντες ιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή τους εξαιρετικά σοβαρή.

Υπενθυμίζεται ότι από τη φωτιά τραυματίστηκαν συνολικά 11 άνθρωποι. Οι περισσότεροι υπέστησαν ελαφρύτερα εγκαύματα ή αναπνευστικά προβλήματα από τους πυκνούς καπνούς και είτε έχουν λάβει εξιτήριο είτε εξακολουθούν να νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Η μεγάλη πυρκαγιά και η έκρηξη

Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε επιχείρηση ανταλλακτικών και συνεργείο βαρέων οχημάτων στη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά επεκτάθηκε με ταχύτητα σε γειτονικές εγκαταστάσεις, ενώ ακολούθησε ιδιαίτερα ισχυρή έκρηξη, η οποία αποδίδεται στην παρουσία βυτιοφόρου με δεξαμενή προπανίου στον χώρο.

Η έκρηξη προκάλεσε τεράστιο θερμικό φορτίο, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν εργαζόμενοι, ενώ οι εικόνες από το σημείο έδειχναν πυκνό μαύρο καπνό να καλύπτει μεγάλο μέρος της δυτικής Αττικής. Για προληπτικούς λόγους είχε σταλεί και μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής.

Συνεχίζεται η δικαστική έρευνα

Παράλληλα με τη νοσηλεία των τραυματιών, βρίσκεται σε εξέλιξη και η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Για την πυρκαγιά έχουν ήδη ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου που εξερράγη, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, με βασικό αντικείμενο των ερευνών τις εργασίες που εκτελούνταν στον χώρο και την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

Οι πραγματογνώμονες συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων από το σημείο της καταστροφής, ενώ τα πορίσματα των ερευνών αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη φονική πυρκαγιά και την έκρηξη.