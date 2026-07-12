Σε ηλικία 74 ετών πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ο πρώην Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, όπως έγινε γνωστό την Κυριακή (12/7).

🔴 BREAKING: The Qatari Amiri Diwan announces the death of former Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani https://t.co/ce67PiffEl pic.twitter.com/WUVbfZxKo2 — Arab News (@arabnews) July 12, 2026

«Με καρδιές ακλόνητες στην πίστη στη θεϊκή βούληση και το πεπρωμένο, το γραφείο του Εμίρη θρηνεί τη μεγάλη απώλεια για το έθνος του αείμνηστου -ας τον ελεήσει ο Θεός- Υψηλοτάτου Πατέρα-Εμίρη, Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί» επεσήμανε η ανακοίνωση του ανώτατου κυβερνητικού οργάνου της χώρας.

Ο σεΐχης και πρώην πρωθυπουργός του Κατάρ Χαμάντ μπιν Χαλιφά Αλ Θάνι και από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο αγαπούσε την Ελλάδα και την επισκέπτονταν συχνά.

Ο Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι ήταν μία από πιο σημααντικές προσωπικότητες στη σύγχρονη ιστορία του Κατάρ. Ανέλαβε την εξουσία το 1995 και ήταν εμίρης έως το 2013, όταν προχώρησε σε μια σπάνια για την περιοχή οικειοθελή μεταβίβαση της εξουσίας στον γιο του, τον σημερινό εμίρη, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Στα 18 χρόνια διακυβέρνησής του, το Κατάρ μετατράπηκε σε μία από τις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου χάρη στα τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα ενίσχυσε σημαντικά τη διεθνή επιρροή του στη διπλωματία, τις επενδύσεις και τα μέσα ενημέρωσης.