Η Αγγλία με δύο γκολ του Μπέλιγχαμ επικράτησε με 2-1 της Νορβηγίας και πέρασε στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, με τους Νορβηγούς να έχουν πολλά παράπονα τόσο για το γκολ του Χέγκεμ που ακυρώθηκε, όσο και για το γκολ της ισοφάρισης της Αγγλίας.

Συγκεκριμένα, για το γκολ της ισοφάρισης της Αγγλίας, οι Σκανδιναβοί θεωρούν πως όσο η μπάλα βρισκόταν στον αέρα στο ξεκίνημα της φάσης από το ελεύθερο του τερματοφύλακα βρήκε στο καλώδιο της spidercam, αλλάζοντας πορεία.

Μάλιστα ο τεχνικός της Εθνικής Νορβηγίας, Στάλε Σόλμπακεν για την συγκεκριμένη φάση δήλωσε: «Εφόσον η FIFA λέει ότι δεν υπήρξε επαφή, δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι’ αυτό. Αλλά η μπάλα έπεσε ακριβώς μπροστά από τον πάγκο, οπότε έπεσε. Όλοι είδαν τι συνέβη. Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές ότι έπεσε. Ήταν ένα παράξενο περιστατικό».

Από την πλευρά της η FIFA σχετικά με την συγκεκριμένη φάση ανέφερε πως οι αισθητήρες της μπάλας δεν κατέγραψαν κάποια επαφή.

«Πριν από το γκολ της Αγγλίας στο 45+2′ απέναντι στη Νορβηγία, ο αισθητήρας στη συνδεδεμένη μπάλα (Connected Ball) δεν κατέγραψε καμία κορύφωση στον «καρδιακό παλμό της μπάλας» όσο αυτή βρισκόταν στον αέρα. Επομένως, δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι η μπάλα ακούμπησε το εναέριο καλώδιο και ότι αυτό επηρέασε την πορεία της», ήταν η τοποθέτηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.