Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή 12/7 ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς 64χρονου περιπατητή από τον Όλυμπο, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς να έχει τις αισθήσεις του κοντά στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» (Ζολώτα).

Υπενθυμίζεται ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε χθες, λίγο μετά τις 14:00, για άνδρα που είχε χάσει τις αισθήσεις του σε μονοπάτι πλησίον του καταφυγίου. Ο 64χρονος, μέλος τριμελούς ορειβατικής ομάδας, μεταφέρθηκε αρχικά στο καταφύγιο από άλλα άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Λιτοχώρου και Κατερίνης, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Ο 64χρονος μεταφέρθηκε με φορείο έως τη θέση Πριόνια, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.