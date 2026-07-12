Σχηματοποιείται το πακέτο της ΔΕΘ με το κυβερνητικό επιτελείο να λαμβάνει υπόψιν του όλα τα σενάρια αλλά και τις παραμέτρους που μπορεί να το διευρύνουν.

Το πολιτικό κλίμα είναι κάθε άλλο παρά θερινό καθώς όλοι κινούνται σε ρυθμούς εκλογών είτε αυτές γίνουν πρόωρα, είτε στην ώρα τους όπως επιμένει να λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η στόχευση των μέτρων θα αφορά εκείνους που σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη αδικήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια όπως ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες αλλά και οι συνταξιούχοι.

Η κατεύθυνση θα είναι όπως συνηθίζει να λέει ο πρωθυπουργός ρεαλιστική μακριά από υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα όπως συνηθίζουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι οι οποίοι στο όνομα του λαϊκισμού και της δημαγωγίας παρουσιάζουν ακοστολόγητες προτάσεις. Τρανή απόδειξη, όπως λένε συνεργάτες του πρωθυπουργού ήταν η αντιπαράθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη για την 13η σύνταξη στην πρόσφατη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια.

Όπως τονίζουν «εμείς υπολογίζουμε ότι η καταβολή μίας επιπλέον σύνταξης, της 13ης, στοιχίζει 2,5 δισ., ενώ ο κ. Ανδρουλάκης το υπολογίζει στα 1,6 δισ. ευρώ. Αν θέλει να μάθει πόσο κοστίζουν οι προτάσεις του για τη 13η σύνταξη μπορεί να καταθέσει νομοσχέδιο που θα κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο».

Θυμίζουν ακόμα ότι οι πολίτες στις εκλογές του 2019 και του 2023 ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, η οποία και έκανε πράξη όσα δεσμεύθηκε.

Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο πιο κοινωνικό γίνεται καθώς όπως σημειώνεται για όλες τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες θα υπάρχει ένα μέρισμα ανάπτυξης.

Η ΝΔ θα επιμείνει στο δρόμο προς τις εκλογές στη σεμνότητα, τη σοβαρότητα και την αυτοκριτική όπου χρειάζεται.

Οι άξονες στους οποίους θα κινηθεί τόσο ως προς τα μέτρα που θα εξαγγελθούν όσο και στο πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2030 θα έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες προτάσεις για την οικονομία και την επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης, με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, της έρευνας και της τεχνολογίας.

Θα αφορούν την οικογένεια, το δημογραφικό, το στεγαστικό, την εθνική ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής και των θεσμών.

Στο επίκεντρο οι καυτές περιφέρειες

Ο κομματικός μηχανισμός βρίσκεται επί ποδός και όπως λένε στελέχη της οδού Πειραιώς, φέτος δεν προβλέπονται διακοπές. Στο επίκεντρο είναι περιφέρειες που η ΝΔ φαίνεται να σημειώνει απώλειες, κυρίως αγροτικές καθώς μετά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ωστόσο, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη με την κατάλληλη επικοινωνία αλλά και το γεγονός ότι πλέον οι έντιμοι αγρότες εισπράττουν αυτά που πρέπει ή ακόμα περισσότερα το κλίμα μπορεί να αντιστραφεί.

Οι περιοδείες το επόμενο διάστημα θα ενταθούν τόσο στην Α Θεσσαλονίκης, όσο και σε περιοχές όπως η Κοζάνη, η Πέλλα και η Ξάνθη αλλά και περιοχές της Θεσσαλίας και της Κρήτης όπου η ΝΔ είχε καταφέρει να πάρει στις προηγούμενες εκλογές και τους 4 νομούς αλλά αυτό δεν είναι βέβαιο ότι θα επαναληφθεί.

Αυτό που έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός τόσο από τα κυβερνητικά όσο και τα κομματικά στελέχη είναι να είναι ταπεινοί, να σκύβουν πάνω στα προβλήματα των πολιτών και να μην υπόσχονται τον ουρανό με τα άστρα.