Με αφορμή συνθήματα που αναγράφηκαν έξω από το σπίτι της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει απερίφραστα το περιστατικό, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και επίθεση κατά της Δημοκρατίας.

Το συμβάν σημειώθηκε στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού αλλά και στο σπίτι της οικογένειάς της στα Χανιά.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου:

Όταν κάποιοι φτάνουν να γράφουν «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της, δεν έχουμε απέναντί μας μια πράξη διαμαρτυρίας. Έχουμε απέναντί μας μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, μια ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας. Έχουμε απέναντι μας εγκληματίες.

Η στοχοποίηση ανθρώπων και οικογενειών, η απειλή βίας και η καλλιέργεια του μίσους δεν έχουν καμία θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Δεν υπάρχουν αστερίσκοι, υποσημειώσεις ή δικαιολογίες. Υπάρχει μόνο μία λέξη: καταδίκη.

Είναι αδιανόητο κάποιοι να επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν μια δολοφονική επίθεση για να σπείρουν νέο μίσος και να απειλήσουν τη ζωή ανθρώπων. Όποιος ανέχεται τέτοιες πρακτικές, όποιος σιωπά μπροστά σε τέτοια συνθήματα, αναλαμβάνει τεράστια πολιτική και ηθική ευθύνη.

Η Δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλουν τις απόψεις τους με τον φόβο και τη βία θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα συλλάβουν και θα οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους δράστες και αυτής της εγκληματικής ενέργειας.

Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας. Η στοχοποίηση ανθρώπων για την πολιτική τους ταυτότητα είναι η άρνησή της. Και όταν το «Θάνατος» μετατρέπεται σε σύνθημα, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή.

«Δεν φοβάμαι. Δεν εκβιάζομαι. Δεν κάνω πίσω»

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε και η Σέβη Βολουδάκη στην οποία αναφέρει:

«Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου.

Η οικογένειά μου έχει μάθει να στέκεται όρθια στις δυσκολίες. Με αξιοπρέπεια, πίστη και δύναμη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί να μεταφέρει το μίσος και τη βία στο κατώφλι του σπιτιού μας.

Με εξοργίζει, όμως, ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.

Δεν φοβάμαι. Δεν εκβιάζομαι. Δεν κάνω πίσω.

Θα συνεχίσω να υπηρετώ τους πολίτες με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα, υπερασπιζόμενη τις αρχές της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Ο φόβος δεν ήταν ποτέ επιλογή μου.

Και δεν θα γίνει τώρα.»

Το πρώι, η κ. Βολουδάκη μίλησε στην ΕΡΤnews, χαρακτηρίζοντας τους δράστες «άνανδρους και θρασύδειλους» και υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει μπροστά σε τέτοιες ενέργειες.

Η κ. Βολουδάκη αποκάλυψε ότι οι δράστες έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού της, όπου έγραψαν απειλητικά συνθήματα, μεταξύ των οποίων «Γκαζάκια στα σπίτια σας» και «Θάνατος», ενώ συνέδεσε την επίθεση με τα συνθήματα που αφορούν την υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα.

«Άνανδροι, θρασύδειλοι. Έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού μου και του γραφείου. Έγραψαν απειλητικά συνθήματα, “γκαζάκια στα σπίτια σας”, “θάνατος”. Ανάμεσα στα συνθήματα ήταν και ένα μήνυμα για τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για τους ίδιους ανθρώπους, για τους ίδιους τρομοκράτες που νομίζουν ότι μπορούν να μας τρομοκρατήσουν και να μας εκφοβίσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν θα περάσει αυτό, δεν θα φοβηθούμε»

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έστειλε μήνυμα ότι τέτοιες πρακτικές δεν μπορούν να κάμψουν ούτε την ίδια ούτε τη λειτουργία των θεσμών.

«Θέλω να δώσω το μήνυμα ότι αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Αυτό δεν θα συμβεί, ό,τι και να κάνουν, όσες προσπάθειες και να κάνουν. Ούτε θα φοβηθούμε, ούτε θα σταματήσω να αγωνίζομαι, να προσπαθώ και να κάνω ό,τι κάνω μέχρι σήμερα», τόνισε.

Σύμφωνα με την κ. Βολουδάκη, τα συνθήματα γράφτηκαν τα ξημερώματα και έγιναν αντιληπτά νωρίς το πρωί, ενώ ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία.

«Θεωρώ ότι είναι θέμα πολύ ωρών, αν όχι ημερών, να γίνουν οι απαραίτητες συλλήψεις και οι άνθρωποι αυτοί να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, όπως πρέπει και όπως ορίζουν οι κανόνες ενός ευνομούμενου δημοκρατικού κράτους, όπως είναι η πατρίδα μας», σημείωσε.

«Περιμένω από όλο τον πολιτικό κόσμο να καταδικάσει την επίθεση»

Η υφυπουργός υπογράμμισε ότι αναμένει καθολική καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. «Επιμένουν να υποστηρίζουν αυτά τα συνθήματα. Περιμένω και εγώ από όλο τον πολιτικό κόσμο να καταδικάσει την επίθεση αυτή στο γραφείο μου», ανέφερε.

Η επίθεση σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την τραγική υπόθεση της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου η επίθεση στο σπίτι της οικογένειας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

«Είναι η τρίτη φορά – Έχουν φτάσει στην πόρτα του σπιτιού μου»

Η Σέβη Βολουδάκη αποκάλυψε ακόμη ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος παρόμοιας επίθεσης.

«Είναι η τρίτη φορά που γίνεται αυτό. Μία φορά έχει γίνει κανονικά και με γκαζάκια. Τώρα τα ζωγράφισαν», είπε.

Όπως ανέφερε, το πιο σοκαριστικό στοιχείο είναι ότι οι δράστες έφτασαν μέχρι την είσοδο της κατοικίας της, όπου βρίσκεται η οικογένειά της.

«Το σοκαριστικό είναι ότι φτάνουν ακριβώς μέχρι την πόρτα, την πόρτα του σπιτιού», σημείωσε, με τους δημοσιογράφους της εκπομπής να επισημαίνουν ότι εκεί βρίσκεται η ίδια και η οικογένειά της, με την κ. Βολουδάκη να απαντά: «Έτσι ακριβώς».

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών και τη συλλογή στοιχείων που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.