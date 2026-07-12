Η Μέση Ανατολή εισέρχεται σε μία από τις πιο επικίνδυνες φάσεις της τελευταίας περιόδου, καθώς η στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρη την περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Τα ξημερώματα σήμανε συναγερμός σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν, έπειτα από νέα πυραυλική και μη επανδρωμένη επίθεση που αποδίδεται στο Ιράν, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται λίγες ώρες μετά τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων, τις οποίες η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε απάντηση στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

🚨 URGENT WARNING Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) Declares:

To all neighboring countries: "The time for restraint is OVER!" ❤️‍🔥😱

Iran will now target the infrastructure belonging to the American-Zionist enemy, the UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Jordan, Qatar, and… pic.twitter.com/7n3aboSDkR — Iranian Force (@MrImranPk) July 12, 2026

Αναχαιτίσεις πυραύλων και drones

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας, τα οποία προχώρησαν στην αναχαίτιση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι περισσότερες απειλές εξουδετερώθηκαν προτού φτάσουν στους στόχους τους.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο Κατάρ. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) μετέδωσε ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις πάνω από την πρωτεύουσα Ντόχα, ενώ στον ουρανό ήταν ορατές διαδοχικές αναχαιτίσεις πυραύλων από τα συστήματα αεράμυνας.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της χώρας έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα, με τις αρχές να τους καλούν να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

BREAKING: Iran has started launching a heavy wave of ballistic missile and drone attacks against U.S. and allied military sites across the Gulf in retaliation for today's U.S. strikes on Iranian territory.



Jordan: Iran reportedly fired 12 ballistic missiles toward Muwaffaq Salti… pic.twitter.com/6gqA2KNaDk — The Hormuz Report (@HormuzReport) July 12, 2026

Στο Μπαχρέιν ήχησαν σειρήνες αεροπορικού συναγερμού, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να κατευθυνθούν σε ασφαλή καταφύγια, ενεργοποιώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα πολιτικής προστασίας.

Στις φλόγες εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα με τις επιθέσεις, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη και στη θαλάσσια περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO ανακοίνωσε ότι το πλήρωμα του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που επλήγη από ιρανικά πυρά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σκάφος, καθώς εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της υπηρεσίας, το πλοίο δέχθηκε επίθεση περίπου εννέα ναυτικά μίλια ανατολικά της χερσονήσου Μουσαντάμ, στο Ομάν.

«Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο και επιβιβάστηκε σε σωστική λέμβο», ανέφερε χαρακτηριστικά η UKMTO, επισημαίνοντας ότι η φωτιά εξακολουθούσε να καίει μετά το πλήγμα.

Iran War Latest



Explosions heard in multiple Iranian cities across three provinces



UAE ‘engaging with missiles and drones from Iran’



Qatar raises security threat level, urges residents to stay home



Sirens blare in Bahrain pic.twitter.com/KFiNEwEQ0L — Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) July 12, 2026

Η ανακοίνωση της CENTCOM

Το αμερικανικό Κεντρικό Διοικητήριο (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων, ως απάντηση –όπως υποστηρίζει– στην επίθεση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης κατά του κυπριακής σημαίας πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων M/V GFS Galaxy.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της αμερικανικής διοίκησης, «ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε και της σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο».

🇺🇸 🇮🇷 : Les États-Unis diffusent les frappes américaines contre l’Iran, avec plus de 140 cibles militaires visées. L’Iran a également diffusé sa riposte avec des missiles et des drones contre des bases américaines en Jordanie, au Koweït, au Bahreïn, au Qatar et aux Émirats arabes… pic.twitter.com/8seNFUr0d3 — Infos Minutes (@InfosMinutesFR) July 12, 2026

Η CENTCOM υποστήριξε ότι οι νέες επιχειρήσεις αποσκοπούν στην αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Παρ’ όλα αυτά, η εμπορική ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη παρά την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή.

Κατά τις τελευταίες 24 ώρες, μόνο έξι εμπορικά πλοία παρατηρήθηκαν, ορατά μέσω Marine Traffic να ολοκληρώνουν τη διέλευση μέσω του ιρανικού (βόρειου) σχήματος διαχωρισμού κυκλοφορίας, ενώ κανένα δεν χρησιμοποίησε τον νότιο διάδρομο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ μέσω των υδάτων του Ομάν.