Τροχαίο ατύχημα προκάλεσε ένας 42χρονος αλλοδαπός χθες, Σάββατο (11/7) το μεσημέρι στην Επαρχιακή Οδό Σταυρού – Ολυμπιάδος, οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Ο άνδρας προσέκρουσε σε αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν σε στάση, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού και του συνοδηγού του δεύτερου οχήματος, αλλά και τις υλικές ζημιές των οχημάτων.

Ο ασυνείδητος οδηγός, όπως μεταδίδει το ERTnews συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ασπροβάλτας, καθώς μετά τη σύγκρουση εγκατέλειψε το σημείο και αποχώρησε πεζός, χωρίς να προβεί στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.