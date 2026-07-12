Ασθενής σεισμική δόνηση έγινε αισθητή το πρωί της Κυριακής στην κεντρική Εύβοια, προκαλώντας την προσοχή των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Προκοπίου. Ο σεισμός είχε μέγεθος 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και εντάσσεται στη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αυτόματης λύσης του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,3 Ρίχτερ, ενώ το επίκεντρό της εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα νότια – νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.

Μετά την αρχική δόνηση, οι σεισμογράφοι του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου κατέγραψαν μετασεισμική δραστηριότητα στην ίδια περιοχή, με δονήσεις μεγέθους 2,7, 3,3 και 2,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Οι αρμόδιες επιστημονικές υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς από τις σεισμικές δονήσεις.