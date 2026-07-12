Για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ οι τέσσερις πρώτες ομάδες της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA προκρίθηκαν στα ημιτελικά.

Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή και Αγγλία θα αναμετρηθούν για μια θέση στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου.

Η Γαλλία είναι στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA με 1.948,97 βαθμούς. Ακολουθεί η Αργεντινή με 1.943,47 βαθμούς, ενώ η Ισπανία είναι τρίτη με 1.934,79. Την τετράδα συμπληρώνει η Αγγλία με 1.889,42 βαθμούς.

Το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών φέρνει αντιμέτωπες τη Γαλλία και την Ισπανία. Πρόκειται για μία σύγκρουση ανάμεσα στην πρώτη και την τρίτη ομάδα της παγκόσμιας κατάταξης.

Στον δεύτερο ημιτελικό, η Αγγλία θα αναμετρηθεί με την Αργεντινή. Τα «Τρία Λιοντάρια» βρίσκονται απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια, σε ένα ιστορικό παιχνίδι.