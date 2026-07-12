Πώς είναι να αφήνεις πίσω σου όσα ξέρεις για να βρεθείς σε ένα μέρος άγνωστο, στην άκρη του χάρτη; Η απάντηση θα δοθεί σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά θεατρικά ανταμώματα του φετινού καλοκαιριού στην Πειραιώς 260.

Ο σπουδαίος ηθοποιός Θέμης Πάνου ανεβαίνει στη σκηνή για να ερμηνεύσει τον μονόλογο «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα» που συν-σκηνοθετεί με τη δημιουργό του έργου, Βίλια Χατζοπούλου και στον οποίο υποδύεται μια νεαρή δασκάλα που αφήνει την ηπειρωτική Ελλάδα για ένα μονοθέσιο σχολείο στις Κυκλάδες, ξεκινώντας ένα βαθύ ταξίδι επαναπροσδιορισμού της δικής της ύπαρξης.

1950… Στον πρώτο της διορισμό, μια δασκάλα αφήνει την ηπειρωτική Ελλάδα και ταξιδεύει σε ένα μικρό νησί των Κυκλάδων για να διδάξει σε ένα μονοθέσιο δημοτικό σχολείο. Αυτή η μετακίνηση πάνω στον χάρτη πυροδοτεί έναν εσωτερικό μονόλογο, ο οποίος γεννιέται είτε από μια επιτακτική ανάγκη είτε από μια βαθιά, άγνωστη μέχρι τότε, επιθυμία. Είναι, πάντως, ο μόνος τρόπος που διαθέτει για να γεφυρώσει την απόσταση ανάμεσα σε όσα έμειναν πίσω και σε όσα αρχίζουν.

© Apostolos Koutsianikoulis

Η αφήγηση κινείται σε δύο δρόμους. Ο πρώτος είναι η εσωτερική γεωγραφία της ηρωίδας, μια ενδοχώρα που απαρτίζεται από σκέψεις, μνήμες, πρόσωπα και σχέσεις που δεν σβήνουν – σαν μια πληγή που επιμένει και δεν κλείνει. Ο δεύτερος είναι το εξωτερικό τοπίο – το εκτυφλωτικό φως των Κυκλάδων της δεκαετίας του ’50, η θάλασσα, η απομόνωση, η ανοιχτή γραμμή του ορίζοντα. Και ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, το νησί. Όμως, υπάρχει και ένα άλλο νησί, μια δρασκελιά απέναντι, μια μικρή κουκίδα στον χάρτη που σύντομα θα τη φέρει αντιμέτωπη με μια απόφαση που θα τη μεταμορφώσει, ωθώντας την να γίνει αυτό που είναι.

Τον ρόλο της δασκάλας ερμηνεύει ο Θέμης Πάνου. Ισορροπώντας ανάμεσα στα δύο νησιά της ιστορίας και τεντώνοντας το σώμα σαν γέφυρα, προσπαθεί να ενώσει τις δύο στεριές που τις χωρίζει η θάλασσα για χάρη των προσώπων που πάσχουν – μια τίμια μάχη και αγωνία που γίνεται το μέτρο των ανθρώπων.

Σκηνικά και φωτισμοί ακολουθούν την ηρωίδα τόσο στον εσωτερικό της μετεωρισμό όσο και στο ανοιχτό τοπίο: στη στεριά, στη θάλασσα και στην απέναντι στεριά. Οι ήχοι παραμένουν φυσικοί και λιτοί –η ανθρώπινη φωνή, ο λόγος και το τραγούδι, τα βήματα, το σώμα που βυθίζεται στο νερό– συνθέτοντας έναν κόσμο όπου το μέσα και το έξω συναντιούνται.

© Apostolos Koutsianikoulis

Οι μαθητές της δασκάλας αγνοούν τι υπάρχει πέρα από τη θάλασσά τους. Όμως, μαζί τους αγνοεί και εκείνη. Και δίπλα τους, μέσα από τη δυσκολία, την έλλειψη και την ανάγκη, θα μάθει. Η διδασκαλία γίνεται μια ανταλλαγή μέσα από την οποία, τελικά, θα αναγνωρίσει ότι η κρίση και η εσωτερική δοκιμασία είναι μια νησίδα ωρίμανσης.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Σκηνοθεσία Θέμης Πάνου, Βίλια Χατζοπούλου

Κείμενο Βίλια Χατζοπούλου

Σκηνικά – Κοστούμια Δήμητρα Λιάκουρα

Φωτισμοί Στέβη Κουτσοθανάση

Ερμηνεύει ο Θέμης Πάνου

Τραγούδι Σμαράγδα Κάκκινου

20 και 22 Ιουλίου 2026 στις 21.30

Διάρκεια 70΄

Πειραιώς 260 Χώρο Δ