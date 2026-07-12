Η Αργεντινή δυσκολεύτηκε και πάλι στα νοκ άουτ παιχνίδια του Μουντιάλ 2026 αυτή τη φορά από την Ελβετία, ωστόσο η παρέα του Μέσι κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Μέσι στο παιχνίδι αυτό μπορεί να μην κατάφερε να σκοράρει, ωστόσο έδωσε μια ασίστ στον ΜαΚάλιστερ για το πρώτο γκολ της Αργεντινής και έτσι έφτασε τις 10 στην ιστορία του τουρνουά τις περισσότερες από κάθε άλλον.

Ωστόσο, στην συγκεκριμένη αναμέτρηση ένας διάλογος του Αργεντίνου σταρ με τον διαιτητή του αγώνα τον Ζοάο Πινέιρο έγινε viral.

Συγκεκριμένα, ο Μέσι διαμαρτυρήθηκε για ένα φάουλ και είχε διάλογο με τον Πορτογάλο με τα διεθνή ΜΜΕ να αποκαλύπτουν πως ο Αργεντίνος του είπε χαρακτηριστικά «Να μιλάς σωστά, μην είσαι αγενής. Να μου μιλάς σωστά».