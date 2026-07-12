Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στο Μοναστηράκι, ύστερα από τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας μπροστά από κατάστημα, σε πολυσύχναστο σημείο του κέντρου της Αθήνας.

Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ το σημείο αποκλείστηκε προληπτικά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια ο απαραίτητος έλεγχος του ύποπτου αντικειμένου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, λόγω διενέργειας ελέγχου από ομάδα ΤΕΕΜ, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μιαούλη, στην περιοχή του Ψυρρή.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Οι αστυνομικοί απομάκρυναν κατοίκους, εργαζομένους και περαστικούς από τη ζώνη ασφαλείας, καθώς η περιοχή παρουσιάζει αυξημένη κίνηση τις μεσημεριανές ώρες, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της βαλίτσας ή για τις συνθήκες υπό τις οποίες εγκαταλείφθηκε μπροστά από το κατάστημα.