Αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Λιτόχωρο – Θεσσαλονίκη και αναμένεται η σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης – Λάρισας – Θεσσαλονίκης, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα κοντά στις γραμμές, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τροποποιήσεις και καθυστερήσεις.

Στο σημείο, όπως επισημαίνει το ERTnews έσπευσαν άμεσα και επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτρέποντας την επέκτασή της.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, στις 11:06 αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Λιτόχωρο – Θεσσαλονίκη. Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης – Λάρισας – Θεσσαλονίκης».