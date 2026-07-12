Δικογραφία σε βάρος 35χρονου σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, καθώς φέρεται μαζί με συνεργό του να προκάλεσαν φθορές και να έβαλε φωτιά στο εσωτερικό οχήματος συγγενικού του προσώπου.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, μαζί με ένα ακόμη άτομο, στις 10-07-2026 στην περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης, έσπασαν πρώτα τον υαλοπίνακα του αυτοκινήτου και στη συνέχεια με χρήση εύφλεκτου υγρού έθεσαν φωτιά στο εσωτερικό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTnews το όχημα ανήκει στη γυναίκα του αδερφού του.