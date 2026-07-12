Βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποκαλύπτει καρέ-καρέ τη στιγμή του σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στη Χερσόνησο, καταγράφοντας τη στιγμή που ένα Ι.Χ. κινείται ανεξέλεγκτα, συγκρούεται με σφοδρότητα και προκαλεί εκτεταμένες ζημιές, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα.

Οι εικόνες που δημοσιεύει το neakriti.gr αποτυπώνουν το μέγεθος της σύγκρουσης και τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν αμέσως μετά το ατύχημα.

Το οπτικό υλικό δείχνει το αυτοκίνητο να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα, να ξεφεύγει από την πορεία του και να ακολουθεί μια ανεξέλεγκτη διαδρομή. Αφού συγκρούεται με δέντρο, σχεδόν εκτοξεύεται στον αέρα, πριν πέσει πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και τελικά ανατραπεί, αφήνοντας πίσω του εικόνες εκτεταμένων καταστροφών.

Εργαζόμενοι και πολίτες που βρίσκονταν σε επιχειρήσεις απέναντι από το σημείο αντιλαμβάνονται τι έχει συμβεί, βγαίνουν έντρομοι στον δρόμο και σπεύδουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα ή κοντά στα οχήματα.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του συμβάντος, «το αυτοκίνητο ερχόταν από τα Μάλια προς το Ηράκλειο, μέσω της παλιάς εθνικής οδού. Στη στροφή κινούνταν με πάρα πολλά χιλιόμετρα. Ένα παιδί μάς είπε ότι στη Σταλίδα τού έκανε προσπέραση με περίπου 200 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν δικαιολογείται διαφορετικά ούτε το αποτύπωμα που άφησε ούτε οι ζημιές που προκάλεσε.

Το όχημα έφυγε από το σημείο, χτύπησε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, γύρισε ανάποδα, προσέκρουσε σε ένα, δύο, τρία αυτοκίνητα και σε μια επιχείρηση απέναντι. Στη συνέχεια ανέβηκε σε υπερυψωμένο σημείο, περίπου ενάμιση μέτρο πάνω από τον δρόμο, και μετά κατέληξε πάνω σε ένα δέντρο.

Ευτυχώς δεν έπαθε κανείς τίποτα. Μόνο ένα παιδί που εργάζεται σε εμένα και ερχόταν να μου φέρει κάτι τραυματίστηκε ελαφρά. Στάθηκε τυχερός, γιατί είχε κατέβει από την πόρτα του οδηγού και είχε πάει στην πίσω πόρτα, όταν το αυτοκίνητο παρασύρθηκε και τον χτύπησε.

Το δικό του αυτοκίνητο έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Αν δεν είχε κατέβει και βρισκόταν ακόμη στη θέση του οδηγού, θα ήταν νεκρός.

Δεν φταίει μόνο ο δρόμος. Δεν πρέπει να τα ρίχνουμε όλα στις υποδομές. Μεγάλη ευθύνη έχουμε κι εμείς, το αλκοόλ, οι ουσίες και η επικίνδυνη οδήγηση. Είμαστε μια περιοχή που πολλές φορές φτάνει στα άκρα και αυτά τα άκρα έχουν ακραία αποτελέσματα», δήλωσε στο neakriti.gr ο Χάρης.

«Ευτυχώς που ήταν νωρίς»

Όπως εξήγησε ο ίδιος, το γεγονός ότι το ατύχημα συνέβη νωρίς το πρωί της Κυριακής αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχε αυξημένη κίνηση πεζών στην περιοχή.

«Αν ήταν καθημερινή, με εργαζόμενους να σχολάνε και περισσότερο κόσμο στον δρόμο, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Αν σκεφτεί κανείς ότι με αυτά τα χιλιόμετρα ο οδηγός και η συνοδηγός βγήκαν ζωντανοί και υπάρχει μόνο ένας ελαφρά τραυματίας, είμαστε πραγματικά τυχεροί».

Παράλληλα, επισήμανε ότι στην ευρύτερη περιοχή δρομολογούνται παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, χωρίς όμως αυτό να αναιρεί την ευθύνη των οδηγών.

«Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται να κατασκευαστεί ένας κόμβος λίγο πιο πέρα, ενώ σχεδιάζονται ακόμη δύο.

Είναι μια θετική εξέλιξη. Το θέμα, όμως, είναι και τι κάνουν οι οδηγοί. Δεν είναι μόνο τι κάνει το κράτος, αλλά και τι κάνουμε εμείς. Πρέπει να προσέχουμε, να μην οδηγούμε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και να σεβόμαστε τον δρόμο», κατέληξε.

Για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ωστόσο όταν τα πληρώματα έφτασαν στο σημείο, η γυναίκα που επέβαινε στο όχημα είχε ήδη καταφέρει να βγει μόνη της από το αυτοκίνητο.

Στο Ι.Χ. επέβαιναν δύο τουρίστες, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία και ότι δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ακόμη ένας άνδρας, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε ένα από τα σταθμευμένα οχήματα που παρασύρθηκαν από το ανεξέλεγκτο Ι.Χ. Το αυτοκίνητό του, όπως και άλλα οχήματα που βρίσκονταν στο σημείο, υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί της Κυριακής στον παλαιό εθνικό δρόμο της Χερσονήσου, με το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας να αποτυπώνει ολόκληρη τη δραματική εξέλιξη του περιστατικού και να αναδεικνύει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου.