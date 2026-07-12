Πάνω σε άλλο όχημα έπεσε με το ΙΧ της μια 70χρονη οδηγός, η οποία «τα έτσουξε» και στη συνέχεια έπιασε τιμόνι. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες (11/7) το απόγευμα στη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ERTnews, oι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, η 70χρονη οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, προσέκρουσε σε άλλο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τις υλικές ζημιές των οχημάτων και συνελήφθη.

Επίσης, σήμερα (12/7) το πρωί, άλλος ένας οδηγός προκάλεσε τροχαίο, υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Ειδικότερα, ο 42χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, σε παράδρομο της Περιφερειακής Οδού, στο ρεύμα προς Δυτικά, στο ύψος της Πολίχνης, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.