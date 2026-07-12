Με αφορμή τα απειλητικά συνθήματα που αναγράφηκαν στο πολιτικό γραφείο και στο σπίτι της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εξέδωσε δήλωση με την οποία καταδικάζει το περιστατικό, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού.

Παράλληλα, εκφράζει τη βεβαιότητα ότι οι δράστες θα εντοπιστούν από τις Αρχές, όπως –όπως αναφέρει– συνέβη και με τους υπευθύνους της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Κυρανάκη:

Πήγαν στο σπίτι μιας μάνας που μεγαλώνει μόνη της 3 μικρά παιδιά να απειλήσουν, να εκφοβίσουν, να τρομοκρατήσουν. Και να ζητήσουν την απελευθέρωση των δολοφόνων της Βάγιας Νέστορα.

Η Σέβη Βολουδάκη τους απάντησε με ψυχή Νεοδημοκράτισσας. Η Σέβη έχει μάθει σε όλη της τη ζωή να μην φοβάται και δίνει το παράδειγμα για όλους μας.

Τους το λέμε ξανά. Δεν τους φοβόμαστε.

Δεν είναι «Άγνωστοι». Είναι ΓΝΩΣΤΟΙ. Είναι μέλη μιας γνωστής εγκληματικής οργάνωσης που θέλει να τρομοκρατήσει οικογένειες, παιδιά, μάνες. Είναι οι ίδιοι που έκαψαν με μολότοφ ακόμη και το αγέννητο παιδί της εγκύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου στη Μαρφίν.

Όπως η Ελληνική Αστυνομία βρήκε τους «συντρόφους» τους, έτσι θα βρει και αυτούς.

ΠΑΣΟΚ: Η βία και η τρομοκρατία μας βρίσκουν όλους απέναντι

Τον αποτροπιασμό του για την επίθεση σε βάρος της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη «και την επιχείρηση τρομοκράτησης της οικογένειας της με συνθήματα στον τοίχο του σπιτιού της» εκφράζει και το ΠΑΣΟΚ.

Τονίζει ότι «η βία, η τρομοκρατία και οι εγκληματικές πράξεις μας βρίσκουν όλους απέναντι. Δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας. Δεν έχουν καμία σχέση τέτοιες ακραία βίαιες ενέργειες με την πολιτική ανταλλαγή επιχειρημάτων».

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι απαιτείται άμεσα να ερευνηθούν αυτές οι επιθέσεις και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.