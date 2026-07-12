Αυξημένη είναι από το πρωί της Κυριακής 12/7 κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά με τους αδειούχους να εγκαταλείπουν την Αθήνα.

Αν και η επιβατική κίνηση είναι λιγότερη σε σχέση με την Παρασκευή και το Σάββατο, αρκετοί εκδρομείς επιλέγουν μονοήμερες ή διήμερες αποδράσεις, με την Αίγινα και το Αγκίστρι να βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων.

Τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, με τα πλοία να αναχωρούν στην ώρα τους.

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες υπενθυμίζουν στους ταξιδιώτες ότι θα πρέπει να βρίσκονται στο λιμάνι εγκαίρως.

Οι επιβάτες χωρίς όχημα καλό είναι να βρίσκονται στο πλοίο τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την αναχώρηση, ενώ όσοι ταξιδεύουν με αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα συνιστάται να προσέρχονται τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα, ώστε να ολοκληρώνεται ομαλά η διαδικασία επιβίβασης.