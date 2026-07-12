Σαφείς κανόνες για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων ετοιμάζεται να θεσπίσει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επιχειρώντας να βάλει τέλος στο καθεστώς αβεβαιότητας που επικρατεί μέχρι σήμερα στις συναλλαγές με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Το νομοσχέδιο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουλίου, εισάγει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο φορολογικό πλαίσιο για τους ιδιώτες επενδυτές και τη φορολογική διοίκηση, προβλέποντας φόρο 15% στα κέρδη από υπεραξία, αφορολόγητο όριο 500 ευρώ, καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για μεταβιβάσεις, κάλυψη τεκμηρίων και επενδύσεις.

Το σχέδιο νόμου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο και εισάγει για πρώτη φορά συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με τη φορολόγηση των αποδόσεων από κρυπτοστοιχεία, τη μεταβίβασή τους αλλά και τη χρήση τους για την κάλυψη τεκμηρίων. Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνεται ο αριθμός των Ελλήνων που επενδύουν σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ενώ παράλληλα ενισχύεται και η ευρωπαϊκή εποπτεία της συγκεκριμένης αγοράς.

Πώς θα φορολογούνται τα κέρδη

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τα κέρδη από την πώληση κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με το νέο μοντέλο, η υπεραξία θα φορολογείται με συντελεστή 15%, ενώ παράλληλα θεσπίζεται αφορολόγητο όριο 500 ευρώ ετησίως.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να εξαιρεθούν από τη φορολογία οι μικρές επενδυτικές κινήσεις, περιορίζοντας ταυτόχρονα τη γραφειοκρατία για συναλλαγές χαμηλής αξίας.

Η φορολογητέα υπεραξία θα προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης του κρυπτονομίσματος. Από το ποσό αυτό θα αφαιρούνται οι δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη συναλλαγή, όπως οι προμήθειες των ανταλλακτηρίων, ώστε ο φόρος να επιβάλλεται μόνο στο πραγματικό καθαρό κέρδος.

Πότε δεν θα επιβάλλεται φόρος

Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες του νομοσχεδίου είναι ότι η ανταλλαγή ενός κρυπτονομίσματος με κάποιο άλλο δεν θα δημιουργεί φορολογική υποχρέωση.

Έτσι, ένας επενδυτής που μετατρέπει Bitcoin σε Ethereum ή άλλο ψηφιακό νόμισμα δεν θα φορολογείται εκείνη τη στιγμή.

Η φορολογική υποχρέωση θα γεννιέται μόνο όταν το κρυπτονόμισμα μετατρέπεται σε ευρώ ή άλλο επίσημο νόμισμα ή όταν χρησιμοποιείται για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Με άλλα λόγια, ο φόρος θα επιβάλλεται όταν το επενδυτικό κέρδος αποκτά πραγματική οικονομική αξία.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης ότι οι ζημίες από συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα δεν θα χάνονται. Αντίθετα, θα μπορούν να μεταφέρονται και να συμψηφίζονται με μελλοντικά κέρδη από αντίστοιχες επενδύσεις για διάστημα έως πέντε φορολογικών ετών.

Παράλληλα, τα crypto εντάσσονται για πρώτη φορά στις διατάξεις που αφορούν κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται σαφής φορολογική βάση για κάθε μελλοντική μεταβίβαση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά την προέλευση κεφαλαίων. Τα έσοδα από νόμιμες πωλήσεις κρυπτονομισμάτων θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη τεκμηρίων, αλλά και για την πραγματοποίηση σημαντικών αγορών, όπως ακινήτων ή συμμετοχών σε επιχειρήσεις, χωρίς να τίθεται ζήτημα νομιμότητας της προέλευσής τους.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αναμένεται να δώσει λύση σε ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν μέχρι σήμερα αρκετοί επενδυτές.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αφιερώνεται στα κρυπτονομίσματα που αποκτώνται μέσω staking, crypto lending ή άλλων μηχανισμών δημιουργίας αποδόσεων.

Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα επιβάλλεται φόρος κατά την απόκτησή τους, αλλά μόνο όταν πραγματοποιηθεί η πώληση. Ως τιμή κτήσης θα θεωρείται κατ’ αρχήν μηδενική, εκτός αν ο επενδυτής μπορεί να αποδείξει πραγματικό κόστος απόκτησης.

Αναδρομική εφαρμογή από το 2025

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το νέο καθεστώς θα εφαρμοστεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2025. Παράλληλα, η κυβέρνηση ενισχύει το πλαίσιο ελέγχου των συναλλαγών με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, διευρύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς. Στόχος είναι αφενός να δημιουργηθεί ένα σταθερό και διαφανές περιβάλλον για τους επενδυτές και αφετέρου να αποκτήσει η φορολογική διοίκηση αποτελεσματικότερα εργαλεία ελέγχου μιας αγοράς που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς.