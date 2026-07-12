Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Σενεγάλης αποτελεί ο Παπ Μπουνά Τιαό μετά την αποτυχημένη παρουσία της ομάδας στο Μουντιάλ 2026.

Εκτός όμως από τον αποκλεισμό στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ένας ακόμη λόγος που αποχώρησε ο 45χρονος Τιαό είναι πως θα εκτίσει ποινή αποκλεισμού πέντε αγώνων από τον Σεπτέμβριο, με την έναρξη των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2027.

Η τιμωρία του επιβλήθηκε επειδή οδήγησε τους παίκτες του σε αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο ως διαμαρτυρία για το πέναλτι που δόθηκε στο Μαρόκο κατά τον τελικό στο Ραμπάτ στο Κόπα Άφρικα.

Όσον αφορά τον αντικαταστάτη του η Γαλλική εφημερίδα «L’Equipe» ανέφερε ότι ο Πατρίκ Βιεϊρά, ο άλλοτε παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Γαλλία αλλά γεννημένος στο Ντακάρ, είναι μεταξύ των φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.