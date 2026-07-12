Ο κόσμος του ποδοσφαίρου βυθίστηκε στο πένθος, καθώς έχασε την ζωή του σε τροχαίο σε ηλικία 43 ετών ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Μανού.

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα, όταν το αυτοκίνητο του Μανού εξετράπη της πορείας του σε επαρχιακό δρόμο κοντά στη Λισαβώνα.

H Μπενφίκα μετά την είδηση του θανάτου του Μανού εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη της για τον αδόκητο χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή.

Ο Μανού είχε παίξει στην Ένωση την σεζόν 2007-2008, ως δανεικός από την Μπενφίκα και κατέγραψε 13 συμμετοχές με τη φανέλα της, ενώ στους «αετούς της Λισαβώνας» έπαιξε από το 2004 έως το 2008.