Η Εθνική Αγγλίας βρίσκεται στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 μετά τη νίκη επί της Νορβηγίας και οι οπαδοί των «τριών λιονταριών» βρήκαν την ευκαιρία να τρολάρουν τους Σκανδιναβούς φιλάθλους.

Αφορμή ήταν φυσικά το διάσημο πλέον Vikings row που κάνουν στις εξέδρες σε κάθε παιχνίδι οι οπαδοί της Νορβηγίας.

Έτσι οι Άγγλοι οπαδοί δεν έχασαν την ευκαιρία να κάνουν κάτι αντίστοιχο για να τους τρολάρουν για τον αποκλεισμό τους από την συνέχεια του Παγκοσμίου.