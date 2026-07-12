Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του, ωστόσο οι μεταγραφές του δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται στις τελικές επαφές με την Τζιρόνα για την απόκτηση του Τζοέλ Ρόκα και όλα δείχνουν πως η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα.

Επίσης, οι άνθρωποι της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξετάζουν την απόκτηση ακόμη ενός δεξιού μπακ, καθώς ο Ολυμπιακός έχει μόνο τον Πάμπλο Μαφέο αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη θέση.

Παράλληλα, βασικός μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού είναι και η απόκτηση ενός κεντρικού χαφ που θα κάνει τη διαφορά, με τους Σοφιάν Άμραμπατ και Μαρσέλο Μπρόζοβιτς να είναι πάντα στο προσκήνιο.

Νοκ άουτ 10 με 15 μέρες ο Κλέιτον

Από εκεί και πέρα, από το φιλικό του Ολυμπιακού με την Λέουβεν προέκυψαν δύο προβλήματα, καθώς ο Κλέιτον και ο Ντάνι Γκαρθία αποχώρησαν με ενοχλήσεις.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και δεν μπόρεσε να συνεχίσει με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός δράσης για διάστημα 10 έως 15 ημερών.

Όσον αφορά τον Ισπανό μέσο αγωνίστηκε για λίγα λεπτά και στη συνέχεια αποχώρησε, με την κατάσταση του να φαίνεται να είναι λιγότερο σοβαρή από εκείνη του Κλέιτον και θα επιστρέψει νωρίτερα στην αγωνιστική δράση.