Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους τοποθετήθηκε για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας, από τη φωτιά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και τις παρεμβάσεις στις νοσοκομειακές υποδομές έως τη στελέχωση του ΕΣΥ, την κάλυψη των αναγκών στα νησιά κατά τη θερινή περίοδο και τις απειλές σε βάρος της υφυπουργού Μετανάστευσης Σέβης Βολουδάκη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του προγράμματος των απογευματινών χειρουργείων, υποστηρίζοντας ότι συνέβαλε ουσιαστικά στη μείωση του χρόνου αναμονής για χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο υφυπουργός, μιλώντας στην εκπομπή του ΕΡΤnews «10 με τον τόνο», υποστήριξε ότι το πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων ολοκληρώθηκε έχοντας επιτύχει τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε, καθώς -όπως είπε- ο μέσος χρόνος αναμονής για χειρουργείο στη χώρα έχει πλέον περιοριστεί σε λιγότερο από τέσσερις μήνες.

Αναφερόμενος στη φωτιά που ξέσπασε στην Παθολογική Κλινική του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου, ο κ. Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν πως δεν πρόκειται για τυχαίο περιστατικό, αλλά για σκόπιμη ενέργεια.

«Η φωτιά είναι κακόβουλη ενέργεια, είναι εμπρησμός, έγινε με πρόθεση. Από εδώ και πέρα είναι θέμα των ανακριτικών αρχών και της Πυροσβεστικής για να αποδοθούν κατηγορίες και να φανεί τι ακριβώς έχει συμβεί», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νοσηλευόμενοι μεταφέρθηκαν άμεσα σε άλλες κλινικές του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα η λειτουργία του ιδρύματος να συνεχίζεται κανονικά. Ωστόσο, όπως επισήμανε, η αποκατάσταση των ζημιών στην πτέρυγα όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά θα απαιτήσει σημαντικό χρονικό διάστημα.

«Η ζημιά είναι μεγάλη. Ένας θάλαμος καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές και στους υπόλοιπους θαλάμους από τον καπνό αλλά και από την προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς», σημείωσε.

Ο υφυπουργός συνεχάρη τους εργαζόμενους του νοσοκομείου για τα αντανακλαστικά που επέδειξαν, επισημαίνοντας ότι η άμεση προτεραιότητα ήταν η ασφαλής απομάκρυνση των ασθενών. «Υπήρχαν άλλοι δύο ασθενείς στον θάλαμο εκείνη την ώρα και έγινε πολύ γρήγορη μεταφορά και αντιμετώπιση του συμβάντος».

Για την ασθενή που έχασε τη ζωή της την ίδια ημέρα, διευκρίνισε ότι «φαίνεται να σχετίζεται με ανακοπή καρδιάς και όχι με τη φωτιά, καθώς μεταφέρθηκε πολύ γρήγορα και δεν υπήρχε εισπνοή καπνού».

«Η ανακαίνιση του Παίδων Πεντέλης είναι πλήρης αναβάθμιση»

Αναφερόμενος στις εργασίες που πραγματοποιούνται στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, ο κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια συνολική αναμόρφωση των υποδομών και όχι για παρεμβάσεις αισθητικού χαρακτήρα.

«Πριν από επτά και δέκα χρόνια γινόταν συζήτηση ακόμη και για το κλείσιμο του νοσοκομείου. Είχε υποβαθμιστεί πολύ. Σήμερα έχει περισσότερο προσωπικό, έχουν ενεργοποιηθεί οι χειρουργικές αίθουσες και έχουν αυξηθεί οι δυνατότητες όλων των κλινικών», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, το έργο περιλαμβάνει εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων, αναβάθμιση των πτερύγων, νέες χειρουργικές αίθουσες και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

«Ανακαίνιση δεν σημαίνει να βάψεις έναν τοίχο. Σημαίνει προσαρμογή σε σύγχρονες συνθήκες, νέες κτιριακές προδιαγραφές, εξοπλισμό και καλύτερες υπηρεσίες προς τους ασθενείς», υπογράμμισε.

Ψηφιακές υπηρεσίες στο ΕΣΥ μέσω κινητού

Ο υφυπουργός στάθηκε και στην πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας, επισημαίνοντας ότι ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες παρέχονται πλέον ηλεκτρονικά.

«Μπορεί κάποιος μέσα από την εφαρμογή στο κινητό του να δει τις εξετάσεις του, να κλείσει ραντεβού και να παραγγείλει φάρμακα», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις αλλαγές που εφαρμόζονται για τη διάθεση φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, σημειώνοντας ότι οι νέες ψηφιακές διαδικασίες περιορίζουν σημαντικά την πολύωρη αναμονή που αντιμετώπιζαν μέχρι πρότινος οι ασφαλισμένοι.

Σχετικά με τη στελέχωση του δημόσιου συστήματος υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι σήμερα υπηρετεί ο μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων από την ίδρυση του ΕΣΥ.

«Έχουμε τους περισσότερους γιατρούς, τους περισσότερους νοσηλευτές και περισσότερο λοιπό προσωπικό. Έχουν ανοίξει νέα τμήματα και έχουμε διπλασιάσει τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας», είπε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις, σημειώνοντας ότι «δεν θέλουμε να παρουσιάσουμε μια εικόνα ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, αλλά έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια».

Όπως πρόσθεσε, μέσα στη φετινή χρονιά προχωρούν 5.000 μόνιμες προσλήψεις, ενώ θα ενισχυθεί το σύστημα και με ακόμη 3.000 επικουρικούς εργαζόμενους.

Ενίσχυση των νησιωτικών περιοχών για το καλοκαίρι

Αναφερόμενος στις αυξημένες ανάγκες των νησιών κατά τους θερινούς μήνες, ο υφυπουργός έκανε λόγο για οικονομικά και άλλα κίνητρα που δίνονται προκειμένου να μετακινηθεί προσωπικό σε δυσπρόσιτες περιοχές.

«Σε κάθε μετακίνηση που γίνεται, οι γιατροί λαμβάνουν επιπλέον 2.100 ευρώ πέρα από τον μισθό τους, ενώ αντίστοιχα υπάρχουν κίνητρα και για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό», είπε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι σε συνεργασία με τους δήμους και τις τοπικές αρχές εξασφαλίζονται λύσεις για τη στέγαση όσων μετακινούνται σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ως παράδειγμα ανέφερε τη Χαλκιδική, όπου -όπως είπε- η δύναμη του ΕΚΑΒ είναι τριπλάσια σε σχέση με πέρυσι, ενώ αντίστοιχη ενίσχυση έχει πραγματοποιηθεί στις Κυκλάδες και σε άλλα νησιωτικά συμπλέγματα.

Αναφερόμενος στο Καστελόριζο και στην αποχώρηση δύο αγροτικών γιατρών, υποστήριξε ότι οι θέσεις καλύφθηκαν άμεσα. «Το σύστημα αντέδρασε άμεσα. Όταν υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει διαδικασία ώστε να μην μείνει ακάλυπτο ένα νησί», ανέφερε.

«Η βία δεν χωρίζεται σε καλή και κακή – Καμία ανοχή σε απειλές»

Σχολιάζοντας τα απειλητικά συνθήματα που γράφτηκαν έξω από την κατοικία της υφυπουργού Μετανάστευσης Σέβης Βολουδάκη στην Κρήτη, ο Μάριος Θεμιστοκλέους χαρακτήρισε το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια.

«Κάποιος πήγε στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη και έγραψε με σπρέι απαράδεκτα και απειλητικά συνθήματα, τόσο κατά της ίδιας όσο και κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι τρομοκρατία και δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε αστερίσκοι ούτε υποσημειώσεις», ανέφερε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης, τονίζοντας: «Η βία δεν χωρίζεται σε καλή και κακή ανάλογα με το ποιος είναι ο στόχος. Πρέπει όλοι, από όποιον πολιτικό χώρο και αν προερχόμαστε, να έχουμε καθαρή στάση και να την αντιμετωπίζουμε χωρίς καμία ανοχή».

«Η λήξη των απογευματινών χειρουργείων σημαίνει ότι πέτυχαν»

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε στο τέλος του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, εκτιμώντας ότι ο στόχος για τον οποίο δημιουργήθηκε έχει επιτευχθεί.

«Η λήξη του προγράμματος σημαίνει ότι το πρόγραμμα πέτυχε. Δημιουργήθηκε για να αντιμετωπιστούν οι πολύ μεγάλες αναμονές που έφταναν ακόμη και τα τρία και τέσσερα χρόνια», ανέφερε.

Όπως είπε, σημαντική ήταν και η αύξηση των πρωινών χειρουργείων, καθώς «το 2025 χειρουργήθηκαν 50.000 περισσότεροι ασθενείς σε σχέση με το 2024».

«Αυτή τη στιγμή η αναμονή στη χώρα είναι κάτω από τέσσερις μήνες. Αν προκύψουν ξανά αναμονές, υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης του προγράμματος», κατέληξε.