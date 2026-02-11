Στη μείωση του προσωπικού της κατά 5.000 έως 6.000 άτομα προχωρά η Heineken, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά.

Η ολλανδική ζυθοποιία διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της ότι «θα επιταχύνει την παραγωγικότητα σε μεγάλη κλίμακα προκειμένου να πραγματοποιήσει σημαντική εξοικονόμηση, περικόπτοντας 5.000 έως 6.000 θέσεις στη διάρκεια των δύο προσεχών ετών».

«Εξακολουθούμε να είμαστε προσεκτικοί στις προβλέψεις μας βραχυπρόθεσμα όσον αφορά τις συνθήκες της αγοράς της μπίρας», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της, Ντολφ βαν ντεν Μπρινκ.

Αυτός προκάλεσε έκπληξη τον Ιανουάριο ανακοινώνοντας την αποχώρησή του από επικεφαλής της επιχείρησης ύστερα από σχεδόν έξι χρόνια.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τους δημοσιογράφους, ο βαν ντεν Μπρινκ δήλωσε ότι έχει «ανάμεικτα αισθήματα» όσον αφορά την αποχώρησή του. Τον Ιανουάριο είχε αναγνωρίσει ότι ηγήθηκε της επιχείρησης «σε μια ταραχώδη οικονομική και πολιτική περίοδο».

«Προτεραιότητά μου για τους ερχόμενους μήνες είναι να αφήσω την Heineken στην ισχυρότερη δυνατή θέση», σημείωσε.

Η δεύτερη μεγαλύτερη παγκοσμίως ζυθοποιία μετά την AB InBev σημείωσε πτώση 2,4% στον συνολικό της όγκο μπίρας το 2025, που έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Ευρώπη και την Αμερική.

Για το 2026, η Heineken υπολογίζει σε ετήσια λειτουργικά κέρδη μεταξύ 2 και 6%, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Η επιχείρηση, η έδρα της οποίας είναι στο Άμστερνταμ, απασχολεί περίπου 87.000 ανθρώπους στον κόσμο.