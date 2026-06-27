Η Γερμανία σημείωσε ρεκόρ 41,5 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο (27/06), σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (DWD), σημειώνοντας νέο υψηλό θερμοκρασιών όλων των εποχών.

Η μέτρηση καταγράφηκε στον σταθμό Drewitz στην ανατολική Γερμανία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του DWD, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 41,3 βαθμών Κελσίου, το οποίο είχε σημειωθεί μόλις μια ημέρα νωρίτερα στο Saarbruecken στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Την ίδια ώρα και η Τσεχία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της το Σάββατο, με ένδειξη 40,6 C σε μετεωρολογικό σταθμό στο Doksany βόρεια της Πράγας, ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (CHMI).

Το νέο υψηλό ξεπέρασε ένα προηγούμενο ρεκόρ 40,4 C, που σημειώθηκε το 2012 στο Dobrichovice νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, πρόσθεσε η CHMI.

“Οι θερμοκρασίες εξακολουθούν να αυξάνονται ήπια, επομένως αυτή μπορεί να μην είναι η τελική τιμή”, δήλωσε η CHMI στο X, προσθέτοντας ότι θα δημοσιεύσει μια πλήρη περίληψη των θερμοκρασιών αργότερα μέσα στην ημέρα.

Όπως και μεγάλο μέρος της Ευρώπης, η Τσεχική Δημοκρατία παλεύει με καύσωνα τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Η CHMI είπε ότι η ζέστη αναμένεται να κορυφωθεί την Κυριακή με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να πλησιάσουν ή και να ξεπεράσουν τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Πρόσθεσε ότι το Σάββατο ήταν η πρώτη φορά που καταγράφηκε θερμοκρασία άνω των 40 C τον Ιούνιο.

Οι δρόμοι σε μια νότια συνοικία της Πράγας ήταν ασυνήθιστα άδειοι το Σάββατο, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, καθώς οι Τσέχοι επέλεξαν να μείνουν σπίτι, σε πισίνες, σε πάρκα ή κλιματιζόμενους χώρους ή κατευθύνθηκαν στην ύπαιθρο για το καυτό Σαββατοκύριακο.

Ο φορέας δημόσιας συγκοινωνίας της Πράγας είπε ότι μείωσε τις ταχύτητες του τραμ στα 40 χιλιόμετρα την ώρα — και στα 10 χιλιόμετρα την ώρα κάτω από γέφυρες — λόγω του κινδύνου στρέβλωσης των εναέριων καλωδίων στη ζέστη.

Τα φορτηγά νερού ψεκάζουν δρόμους σε όλη τη χώρα για να δροσίσουν τις αστικές περιοχές και να συμβάλουν στη μείωση των επιπέδων του όζοντος στο επίπεδο του εδάφους.

Αρκετά φεστιβάλ και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις έχουν επίσης εγκαταστήσει συστήματα ομίχλης για να βοηθήσουν να χαλαρώσουν τα πλήθη.