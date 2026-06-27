Οι κατατακτήριες δοκιμές για το γκραν πρι της Formula 1 στην Αυστρία είχαν φινάλε-θρίλερ, με τον Τζορτζ Ράσελ να «κλέβει» την τελευταία στιγμή την pole position και τις δύο Ferrari με τους Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον να ακολουθούν στη 2η και 3η θέση, αντίστοιχα.

Το γεγονός που έκανε άνω-κάτω τις κατακτήριες δοκιμές ήταν το ατύχημα του Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος στο τέλος του Q3 κατέληξε στον τοίχο, χωρίς όμως να τραυματιστεί. Ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes αναγκάστηκε, αφού υπήρχαν κίτρινες σημαίες, να εγκαταλείψει την προσπάθειά του, ο Ράσελ όμως συνέχισε κανονικά.

Με τους αγωνοδίκες να κρίνουν ότι ο Βρετανός μείωσε όσο έπρεπε την ταχύτητα περνώντας από το σημείο του ατυχήματος, η προσπάθεια του Ράσελ μέτρησε κανονικά και ήταν αυτή που του έδωσε τελικά την pole position.

Εξέλιξη που προκάλεσε παγωμάρα στη Ferrari καθώς ήταν έτοιμη να πανηγυρίσει το «1-2», τελικά όμως ο Λεκλέρ θα ξεκινήσει από τη 2η θέση και ο Χάμιλτον από την 3η, ενώ ακολουθούν κατά σειρά οι Αντονέλι, Φερστάπεν, Νόρις, Πιάστρι, Χαντζάρ, Λόσον και Λίντμπλαντ.