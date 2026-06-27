Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 13:30 πλησίον του οικισμού, δίχως μέχρι στιγμής αυτός να απειλείται άμεσα.

Στις 14:30 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής. Το 112 αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Πέτρα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Λειβαδιά. Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πέτρα της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Λειβαδιά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 27, 2026

Αμέσως μετά την έναρξη της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν στη συνέχεια και αυτή την ώρα για την αντιμετώπισή της επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς, η περιοχή είναι στην κατηγορία κινδύνου 4 και πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Τέλος, όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.