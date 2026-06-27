Η Μαρία Σάκκαρη μετρά αντίστροφα για τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια μίλησε για τη σχέση τους, αλλά και για τις προετοιμασίες της μεγάλης ημέρας, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες.

Αναφερόμενη στη στιγμή που κατάλαβε ότι ο σύντροφός της ήταν «ο ένας και μοναδικός», η Μαρία Σάκκαρη εξομολογήθηκε πως αυτό συνέβη πολύ νωρίς στη σχέση τους.

«Ήταν μέσα στους πρώτους τρεις ή τέσσερις μήνες της σχέσης μας. Μάλιστα, είχε έρθει να με δει να αγωνίζομαι στο French Open το 2021. Το να δημιουργείς αναμνήσεις από την αρχή μιας σχέσης είναι πολύ σημαντικό και εμείς έχουμε μοιραστεί πολλές ξεχωριστές στιγμές», ανέφερε.

Η ίδια θυμήθηκε ιδιαίτερα το καλοκαίρι που πέρασαν μαζί στην Κρήτη, όταν, όπως είπε, συνειδητοποίησε πόσο σημαντικός ήταν για εκείνη.

«Εκείνο το καλοκαίρι στην Κρήτη σκέφτηκα πως δεν θέλω να χάσω ποτέ αυτόν τον άνθρωπο από τη ζωή μου. Είναι ο μοναδικός. Του είπα ότι είμαι ερωτευμένη μαζί του από τότε που ξεκινήσαμε επίσημα να είμαστε μαζί. Ένιωθα ότι είχε κάτι διαφορετικό. Όταν ξέρεις, ξέρεις και εγώ το ήξερα. Νιώθω πολύ τυχερή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όσο για τις προετοιμασίες του γάμου, η Μαρία Σάκκαρη παραδέχθηκε με χιούμορ ότι πρόκειται για έναν… «μικρό» ελληνικό γάμο.

«Άσε, μην τα ρωτάς. Ξέρεις πώς είναι οι ελληνικοί γάμοι. Ετοιμάζουμε έναν “μικρό” γάμο με 500 έως 600 καλεσμένους. Θα είναι υπέροχα και είμαι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένη», ανέφερε.