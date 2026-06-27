Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μπάλσα Πόποβιτς για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Ερυθρό Αστέρα, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του στις δηλώσεις του.

Η ομάδα του Βελιγραδίου είπε «ναι» στην πρόταση των «ερυθρόλευκων» ύψους 1,5 εκατ. ευρώ συν ποσοστό μεταπώλησης (15%) και το απόγευμα του Σαββάτου (27/6) ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας προσγειώθηκε στην Αθήνα, για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του.

Ο Πόποβιτς θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, ενώ στις δηλώσεις που έκανε μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» δεν έκρυψε τη χαρά του για αυτή τη μεταγραφή.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης και είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς. Νομίζω ήταν το ιδανικό τάιμινγκ για να έρθω εδώ, μετά από μία τέλεια χρονιά πέρυσι για μένα, να αγωνιστώ τώρα για τον Ολυμπιακό», είπε αρχικά ο 26χρονος τερματοφύλακας που προορίζεται για αναπληρωματικός του Κωνσταντίνου Τζολάκη και συνέχισε.

«Δεν γινόταν να πω «όχι» στον Ολυμπιακό. Ήθελα πολύ να έρθω εδώ. Ονειρεύομαι ότι θα πάρουμε το double και φυσικά να παίξω στο Champions League».