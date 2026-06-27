Ο Ζαν Μοντέρο έκανε δηλώσεις σε ισπανικό Μέσο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τη Βαλένθια και απάντησε με χαμόγελο στην ερώτηση που δέχθηκε για την επικείμενη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο Δομινικανός γκαρντ αποχαιρέτησε τους οπαδούς της ισπανικής ομάδας στη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και σε δηλώσεις του σε εκπομπή του ισπανικού ραδιοφωνικού σταθμού KQ94,5 δέχθηκε ερώτηση και για τους «ερυθρόλευκους».

«Ζαν, μια ερώτηση σχετικά με τη μεταγραφή σου στον Ολυμπιακό…», είπε ένας εκ των δημοσιογράφων, με τον συνάδελφό του να προσθέτεθι: «Καταρχάς, είναι επιβεβαιωμένο;».

«Το επιβεβαίωσε αυτός», απάντησε γελώντας ο Μοντέρο, με τον δημοσιογράφο να επανέρχεται λέγοντας «δεν είναι επιβεβαιωμένο, γι’ αυτό υπάρχει η ερώτηση». «Το λες με τόση βεβαιότητα σαν να ήσουν εκεί», απάντησε με χαμόγελο ο Δομινικανός άσος, για να συνεχίσει ο δημοσιογράφος: «Γιατί υπάρχουν φήμες από αυτή την πλευρά που βγήκαν…».

Ο Μοντέρο, τελικά, απέφυγε να σχολιάσει το παραμικρό, απαντώντας με χαμόγελο στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.