Τη μεταγραφή του Ζαν Μοντέρο από τη Βαλένθια στον Ολυμπιακό προανήγγειλε η Marca, με όσα έγραψε για τους τελικούς του ισπανικού πρωταθλήματος με τη Μπαρτσελόνα.

Ο Δομινικανός γκαρντ εντυπωσίασε στη φετινή Euroleague, βρέθηκε στο στόχαστρο αρκετών μεγάλων ομάδων και τελικά θα συνεχίσει την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους», με τις δύο πλευρές να έχουν έρθει σε συμφωνία. Μια συμφωνία στην οποία αναφέρθηκε και η Marca, αναφερόμενη στον Μοντέρο ενόψει των τελικών του ισπανικού πρωταθλήματος.

«Ο Ζαν Μοντέρο θα συγκεντρώσει πάνω του όλα τα βλέμματα και θα έχει επιπλέον κίνητρο να κατακτήσει το πρώτο του πρωτάθλημα ACB για διάφορους λόγους. Ο πρώτος, σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο, είναι για να πάρει εκδίκηση για την περσινή ήττα στους τελικούς από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ένας άλλος, ωστόσο, είναι για να μπορέσει να αποχαιρετήσει την ομάδα των «πορτοκαλί» με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: Με έναν τίτλο.

Όπως είναι σε θέση να επιβεβαιώσει η MARCA, ο Δομινικανός θα αποχωρήσει μετά από δύο σεζόν γεμάτες προσωπικές και συλλογικές επιτυχίες, για να συνεχίσει την καριέρα του στον νέο πρωταθλητή Ευρώπης, τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα. Προτού όμως συμβεί αυτό, ο Μοντέρο έχει μια εκκρεμότητα να διευθετήσει και προχωρά με απόλυτη επίγνωση: Εμφανίζεται ασταμάτητος σε αυτά τα playoffs, έχοντας κατά μέσο όρο 17,6 πόντους στα πέντε παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής. Πέντε αναμετρήσεις που, σαν να μην έφτανε αυτό, έληξαν όλες με νίκη της Βαλένθια, κάνοντας τη διαδρομή της ομάδας προς τον τελικό απόλυτα αήττητη», ανέφερε το ισπανικό Μέσο.