Ο Λορέντσο Ινσίνιε δεν είναι ο μόνος Ιταλός παίκτης που θέλει να αποκτήσει ο Ηρακλής για να ενισχυθεί ενόψει της επιστροφής του στη Stoiximan Super League, καθώς συζητάει και με τον Ματία Ντε Σίλιο.

Με τον Βάλτερ Ματσάρι να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία, ήταν δεδομένο ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα στοχεύσει στην απόκτηση και Ιταλών παικτών και εδώ και καιρό αποτελεί στόχο ο Ινσίνιε.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα πάντως, ο Ματσάρι έχει ζητήσει την απόκτηση και του Ντε Σίλιο, του 33χρονου πλάγιου μπακ (παίζει τόσο δεξιά όσο και αριστερά), ο οποίος είναι ελεύθερος εδώ και ένα χρόνο.

Ο Ντε Σίλιο άρχισε την καριέρα του με τη φανέλα της Μίλαν, το 2017 πήρε μεταγραφή στη Γιουβέντους και τις σεζόν 2020-21 και 2024-25 είχε αγωνιστεί σε Λιόν και Έμπολι αντίστοιχα, ως δανεικός από τους «μπιανκονέρι».

Από το καλοκαίρι του 2025 ο Ιταλός ποδοσφαιριστής είναι ελεύθερος και ο Ηρακλής, σύμφωνα με τον Σκίρα, είναι σε συζητήσεις μαζί του.