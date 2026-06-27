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Σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο (27/6) στην περιοχή Χιντού Κους, στο ανατολικό Αφγανιστάν, όπως έγινε γνωστό από το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο με εστιακό βάθος 100 χιλιόμετρα.

Το Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ (USGS) έκανε λόγο για έναν σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών, με εστιακό βάθος στα 208 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Καμπούλ και το βόρειο Πακιστάν, μεταδίδει το Reuters.