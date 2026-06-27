Σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο (27/6) στην περιοχή Χιντού Κους, στο ανατολικό Αφγανιστάν, όπως έγινε γνωστό από το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο με εστιακό βάθος 100 χιλιόμετρα.

Το Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ (USGS) έκανε λόγο για έναν σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών, με εστιακό βάθος στα 208 χιλιόμετρα.

#Earthquake (#زلزله) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.0 || 72 km S of #Jarm (#Afghanistan) || 7 min ago (local time 18:04:45). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/0lmD3JW1AZ — EMSC (@LastQuake) June 27, 2026

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Καμπούλ και το βόρειο Πακιστάν, μεταδίδει το Reuters.