Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου (27/6) στην Εύβοια, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθάρι, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00, σε μία ημέρα όπου η περιοχή βρισκόταν σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), γεγονός που οδήγησε σε άμεση επέμβαση των αρχών για τον περιορισμό της.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 54 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ και 21 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν οκτώ αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Το ένα από τα ελικόπτερα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθάρι Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της #20ης_ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, 8 Α/Φ και 3 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων στο πεδίο.

Την ίδια ώρα, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone εξοπλισμένου με οπτική και θερμική κάμερα, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα του μετώπου και να διευκολύνεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός.