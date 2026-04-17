Μια νέα ερευνητική πρωτοβουλία με την ονομασία RoLiXX ξεκίνησε στη Γερμανία με στόχο να διαπιστωθεί αν το λίθιο που βρίσκεται εγκλωβισμένο σε αρχαία αλμυρά ύδατα μπορεί να τροφοδοτήσει τα ηλεκτρικά οχήματα της ηπείρου. Η έρευνα επικεντρώνεται στη Λεκάνη της Βόρειας Γερμανίας, όπου σε βάθος τεσσάρων χιλιομέτρων εντοπίστηκαν εντυπωσιακές συγκεντρώσεις του μετάλλου.



Τα δεδομένα δείχνουν ότι η περιοχή περιέχει περίπου 43 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου ανθρακικού λιθίου διαλυμένου σε θερμά υπόγεια ύδατα μέσα σε ψαμμίτες ηλικίας 300 εκατομμυρίων ετών. Η Neptune Energy που συντονίζει το έργο υποστηρίζει ότι πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους ανεκμετάλλευτους πόρους παγκοσμίως.



Η εξαγωγή του λιθίου από αυτά τα αλμυρά διαλύματα παρουσιάζει μεγάλες τεχνικές προκλήσεις καθώς οι αλλαγές στην πίεση και τη θερμοκρασία κατά την άντληση προκαλούν στερεές επικαθίσεις που φράζουν τον εξοπλισμό.



Οι επιστήμονες αναπτύσσουν τώρα εξειδικευμένες μεθόδους για συνθήκες υψηλής αλατότητας ώστε να ανακτούν το λίθιο με ασφάλεια και χωρίς περιβαλλοντική επιβάρυνση.



Η επιτυχία του προγράμματος θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον ενεργειακό χάρτη εξασφαλίζοντας αυτονομία στην παραγωγή μπαταριών, σύμφωνα με τον ιστότοπο InterestingEngineering.com