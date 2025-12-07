Επί ξυρού ακμής βρίσκονται χιλιάδες επιχειρήσεις που διαθέτουν στόλο αυτοκινήτων είτε μέσω leasing είτε ιδιόκτητο. Σύμφωνα με σχετικό νομοθέτημα, που εμπεριέχει φυσικά και τους αυτοκινητιστές, από την 1η Ιανουαρίου του 2026 υπάρχει πρόβλεψη ότι το 1 στα 3 αυτοκίνητα στο στόλο των εταιρειών οφείλει να είναι ηλεκτροκίνητο, ενώ έως το 2030 το ποσοστό θα αγγίξει το 90% των εταιρικών στόλων σύμφωνα με ευρωπαϊκή οδηγία!

Κατά πληροφορίες, ήδη ο κλάδος του Rent a Car και οι αυτοκινητιστές αντιδρούν και ενδέχεται, κατά πληροφορίες, να υπάρξουν τις προσεχείς εβδομάδες αλλαγές και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αφού ελλοχεύει ο κίνδυνος να γεμίσει η Ευρώπη κινέζικα αυτοκίνητα.

Όπως επισημαίνει στο Newsbeast ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Ελλάδος και Διευθύνων Σύμβουλος της Avis, κ. Ανδρέας Ταπραντζής: «Ο κλιματικός νόμος είναι κάτι που ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Έχουν παρθεί μέτρα για την ηλεκτροκίνηση και μια σειρά από άλλες αλλαγές που θα κάνουν τις πόλεις βιώσιμες και το περιβάλλον πιο καθαρό.

Στη χώρα μας πράγματι έχει γίνει ένα βήμα παραπάνω, από τις ευρωπαϊκές προβλέψεις, που είναι η υποχρεωτικότητα. Δηλαδή ήδη το 25% των εταιρικών στόλων προβλέπεται να είναι καθαροί, υβριδικά ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και από την 1η Ιανουαρίου του 2026 υπάρχει πρόβλεψη αυτό το ποσοστό να ανέλθει στο 1 στα 3, και πάει λέγοντας, μέχρι που καταλήγει στο 90%, το 2030 που είναι η ευρωπαϊκή πρόβλεψη σήμερα».

Εξελίξεις

Όπως προσθέτει: «Υπάρχουν συζητήσεις σε εξέλιξη, όπως βλέπετε τώρα έχουμε και την απεργία των ταξί που δεν δέχονται, που κατά τη γνώμη μου είναι ιδιαίτερα θετικό για όλες τις πόλεις, αλλά υπάρχουν προβλήματα που δεν συνάδουν με την αίσθηση της αγοράς αφού δεν υπάρχουν και οι αντίστοιχοι πελάτες.

Δεν μπορεί να μπει η υποχρεωτικότητα σε αυτό το σκέλος της δραστηριότητας. Είναι, θα έλεγα, πέρα από το τι η αγορά μπορεί να στηρίξει». Ο κ. Ταπραντζής αναφέρει χαρακτηριστικά: «Φανταστείτε μια οικογένεια που έρχεται από τη Γερμανία και θέλει να κάνει το γύρο της Πελοποννήσου, δεν θα επιλέξει ηλεκτρικό αυτοκίνητο και δεν μπορούμε να της επιβάλλουμε να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, λόγω μιας σειράς πραγμάτων που προς το παρόν αποτελούν θέματα. Στους εταιρικούς στόλους, και ιδιαίτερα στις μεγάλες εταιρείες που έχουν αυτοκίνητα για στελέχη, τα ηλεκτρικά, τα καθαρά αυτοκίνητα είναι κοντά στους 25-30%. Ο λόγος εδώ είναι το γεγονός ότι υπάρχει και φορολογικό κίνητρο. Δηλαδή για τα στελέχη τα οποία έχουν αυτοκίνητο ηλεκτρικό ή υβριδικό, προβλέπεται απαλλαγή από τον σχετικό φόρο της παροχής από την εταιρεία τους. Άρα το προτιμούν όλοι».

Προβλήματα

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Ελλάδος, αναφερόμενος στα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο, τονίζει: «Το μεγάλο πρόβλημα είναι η πειρατεία. Οι “παράνομες”, μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται χωρίς να καταβάλουν ΦΠΑ, φόρους στη χώρα και μια σειρά από ποιοτικές προδιαγραφές που είναι αναγκαίες για να βελτιωθεί το συνολικό τουριστικό προϊόν. Αυτό θα έλεγα είναι το μεγάλο πρόβλημά μας. Γίνονται βήματα βέβαια. Υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία και με την ΑΔΕΕ και με άλλες υπηρεσίες της πολιτείας, αλλά είναι μακρύς ο δρόμος».

Καταλήγοντας και σχολιάζοντας την πορεία του κλάδου του Rent a Car, ο κ. Ταπραντζής υπογραμμίζει:

«Καταρχάς, για το rent a car, υπάρχει συνεχής ανάπτυξη, καθώς παρακολουθεί με μια αναλογικότητα τις αφίξεις στη χώρα. Αυξάνονται οι αφίξεις, αυξάνονται και οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Με ένα ποσοστό που είναι κοντά στο 2%. Δηλαδή, για κάθε 100 αφίξεις, τουλάχιστον οι δύο, θα νοικιάσουν αυτοκίνητο. Αυτό μας έχει οδηγήσει να έχουμε ένα συνολικό στόλο στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων κοντά στις 300.000 αυτοκίνητα σε όλη τη χώρα, με μια μέση ηλικία κάτω από τρία χρόνια. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι πρωτοποριακό για την Ελλάδα. Αν σκεφτείτε ότι η μέση ηλικία του ελληνικού αυτοκινήτου είναι πάνω από 17 έτη.

Στον τζίρο, θα λέγαμε, κατά προσέγγιση, είναι κοντά στα 2 δισεκατομμύρια, με εκτίμηση του 2024-2025 και απασχολούνται περίπου 10.000 άνθρωποι στον κλάδο. Με δεδομένο ότι η ελληνική οικονομία είναι κοντά στα 200 δις, καταλαβαίνετε ότι είναι οριακά πάνω από το 1% της ελληνικής οικονομίας.

Με το leasing είναι ακόμα μεγαλύτερο. Υπάρχει εκτίμηση ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών για το 2025 μπορεί να προσεγγίσει και τα 700 εκατ. ευρώ. Το leasing είναι ανερχόμενο με δεδομένο ότι πλέον καλύπτει και retail ζήτηση. Δηλαδή όχι μόνο εταιρικούς στόλους, αλλά και μεμονωμένους πελάτες-καταναλωτές που βλέπουν ότι το leasing είναι η πλέον συμφέρουσα επιλογή».